Mi mamá y el sexo | El Pacto Patriarcal que encubrió a Luis de Llano

El productor de televisión Luis de Llano Macedo siempre había sido cuestionado sobre su relación con Sasha Sökol. Él tenía bastante ensayada su respuesta, insistiendo en que la cantante tenía 17 años de edad cuando comenzaron una relación sexo-afectiva. Se refería a su noviazgo con imprecisión. A veces, contestaba que había durado “semanas”. Otras, decía que menos de un año.

El pasado 6 de marzo se transmitió una entrevista que hizo con el programa del conductor Yordi Rosado para promocionar sus libros autobiográficos. En la charla dijo que estuvo “muy enamorado” de Sasha. La evasión, la imprecisión y la burla fueron parte de sus comentarios. “A mí que me lo prueben”, dijo en referencia a un presunto embarazo y remató con: “Ella tenía muchos novios”.

La entrevista ya ha alcanzado a 2 millones de personas y ha provocado un sinnúmero de reacciones, pues, luego de su transmisión, la cantante denunció públicamente que a los 14 años de edad fue víctima de violencia sexual infantil por parte de ese productor de la empresa Televisa.

Debieron pasar 37 años para que ella pudiera reportar a su agresor.

Una relación entre una niña de 14 años y un adulto de 39 años será una relación desequilibrada de poder, desde donde se le mire. Otra agravante es que ese hombre fuera el productor musical de esa menor de edad.

El pasado 8 de marzo, Sökol reveló que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por De Llano y que esa relación duró cuatro años. “¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”, escribe en esa relatoría detallada y que hace pública para que otras víctimas de violencia también denuncien a sus agresores.

La cantante advirtió que no hablará más del tema y terminó su texto modificando una consonante en el apellido de su agresor para cerrar su denuncia con un “Luis de Ya No”.

¿SIN ERECCIÓN NO HAY HOMBRE?

Si le quitamos las risas al jolgorio entre De Llano y Rosado, nos sorprenderemos de cómo éste es un caso de estudio del llamado “Pacto Patriarcal”, un término acuñado por el feminismo para referir acuerdos no escritos que se inculcan desde la educación machista y los estereotipos de masculinidad que provocan acciones de violencia contra las mujeres.

El Pacto Patriarcal que encubrió a Luis de Llano, todos estos años, fue precisamente que esta historia de pedofilia, pederastia y estupro fuera un secreto a voces, pues se normalizó una conducta que implica violencia y abuso de poder de un hombre adulto sobre una niña. De Llano se sentía tan seguro y cómodo dentro de ese “pacto” que al referirse a su relación con Sasha, además de revictimizar, minimizó lo ocurrido.

Para entender mejor el caso, platiqué con Ricardo Ayllón de GENDES, una organización civil que trabaja por desmontar masculinidades tóxicas. Desmenuzamos la entrevista que el productor musical del grupo Timbiriche sostuvo con Rosado.

En ese programa que se transmite por la plataforma Youtube, De Llano habla de “mujeres de la mala vida”, “encueradas”, “prostitutas”. Nombra al mundo como él lo ve. Le resulta normal medir el “éxito” de un hombre por el dinero y las conquistas sexuales. Escucharlo se convierte en el mejor ejemplo de una masculinidad negativa que urge desmontar.

Incluso bromea sobre el tacto rectal, un procedimiento médico que permite detectar de manera oportuna el cáncer de próstata. Esos comentarios jocosos entre De Llano y Rosado confirman que son hombres que fueron construidos desde la homofobia. Además de que hacen innumerables referencias a la construcción de la mujer como objeto sexual.

En esa emblemática charla con Yordi, en la que el propio Luis de Llano se describió como un “golfo” —jactándose de ser mujeriego—, cuando habla de su recuperación del cáncer de próstata parece más interesado en mostrarse simpático respecto a que “le salvaron la erección”, soslayando la importancia de un tema tan relevante como la detección oportuna de la enfermedad.

Este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte en hombres de varios países, seguido por el cáncer de pulmón. Los tratamientos para el cáncer de próstata (cirugías, radioterapias, quimioterapias) pueden afectar la función sexual e incluso derivar en disfunción eréctil. Así que para un hombre como Luis de Llano —machista, falocéntrico y de comentarios homófobos— parece fundamental insistir en que se sometió a un tratamiento para recuperar su erección.

¿SEXO PARA HACERSE HOMBRE?

Cuando el niño Luis de Llano tenía 13 años viajó a Jojutla, Morelos, junto con dos amigos, con la misión de encontrar a una sexoservidora que los iniciará en la vida sexual. A esa edad aún no se considera que un menor tenga la madurez necesaria para entender todas las implicaciones y las responsabilidades de experimentar la sexualidad de manera adulta.

Eso pasó en 1958 y, tristemente, sigue pasando, porque aún hay muchos niños que, como Luis, dan como ciertos los mandatos de la masculinidad tóxica y, sin saberlo, comienzan a suscribir el Pacto Patriarcal al escuchar a aquellos que afirman que sólo a través de un acto sexual “se estrenarán” como hombres. Falso.

En esos primeros encuentros sexuales, a tan temprana edad, lo más probable es que exista mucha ansiedad y que esa misma presión provoque que no haya erección. Esto sumado a que no son encuentros entre pares, es decir, entre personas de la misma edad, por lo que el adulto (o adulta) ejercerá una relación de control. ¿Qué significa eso? Pues que es un acto sexual en el que una de las partes no tiene conciencia plena de lo que está ocurriendo.

Los educadores sexuales tenemos mucho por hacer para que las nuevas generaciones no vean en Luis de Llano a un modelo a seguir. A este tipo de personajes hay que colocarlos en su justa dimensión como la decadencia del patriarcado, un modelo insostenible que sólo ha fomentado violencia.

* Educadora Sexual Infantil. Facebook @mimamayelsekso