SOY | El efecto de la moda en la salud mental

¡Fachoso!, ¡qué mal gusto!, ¡pasado de moda!, ¿no lo tienes? Con estas frases crecimos y seguimos viviendo, sin pensar en lo que han ocasionado en nuestra mente, creando cierta ansiedad ante el poder de la competencia, el conseguir la imagen deseada y el no quedarnos relegados de quien dice estar cool o en tendencia.

Es el efecto de la moda en la salud mental, que incluso puede llegar a convertirse en algo patológico o adictivo, al igual que una droga. Sobre todo en las nuevas generaciones, que viven atrapadas en las redes sociales.

En países como Japón se han documentado casos extremos de jóvenes que con tal de tener un bolso de marca, o una prenda de diseñador son capaces hasta de vivir en un diminuto cuarto de renta a bajo costo.

“Todo en esta vida es aspiracional y todo da estatus. Desde niños queremos ser parte de un círculo y en muchas ocasiones son los papás los que quieren pertenecer a ese círculo y nos inculcan la idea. Cuando somos muy chicos no existe ese sentido de pertenencia, el cómo nos vestimos nos da igual”, dice la psicóloga y psicoterapeuta humanista Isabel Quevedo.

“Yo me pregunto, -continúa- ¿a qué niña le gusta traer un chongo restirado con gel y una cola de caballo con listones en la cabeza? ¿O una falda o vestido que no le permite jugar en la escuela?, Pues a ninguna, vas a la escuela y las ves vestidas como si fueran a una boda. No sabes la cantidad de mamás que atiendo en consulta que se quejan porque sus niñas se quitaron las coletas en la escuela y su molestia es ‘siempre que la recojo ya no trae coletas, ¿por qué no haces lo mismo que hacen tus compañeras?, eres una niña y las niñas así van a la escuela’. Así empiezan los mensajes que nos inculcan desde niños y lo que se espera de nosotros”.

¿Cómo debemos comportarnos y cómo nos vemos en público? ¿Hacia dónde va nuestra personalidad considerando estos fundamentos? Son cuestionamientos que la experta analiza cómo seres humanos inmersos en una sociedad demandante a la que tenemos que responder, cumpliendo con sus preceptos establecidos y que van formando nuestro carácter y seguridad a lo largo de nuestra vida.

“A una niña ya se le dijo cómo debe verse y cómo tiene que estar peinada, y empiezan todo este tipo de represiones, y después quiere estar a la moda, al igual que los demás, empieza el tema de verse como su estrella favorita, ya sea Taylor Swift o Ariana Grande, y se quiere vestir como todas las chicas adolescentes, empieza una presión por pertenecer a cierto concepto. Es cuando empezamos a hablar de salud mental y la moda”.

Quevedo afirma que los trastornos alimenticios surgen en la mayoría de los casos durante la pre-adolescencia y adolescencia debido a la presión social y a las modas.

“Tiene que ver con el bullying, donde te empiezan a molestar porque no traes lo mismo que los demás o porque no se te ve bien la ropa que traes o porque no te puedes poner algo porque no te queda. Para pertenecer tenemos que traer ropa de marca y aunque no tenga para el lunch, prefiero traer prendas que me den estatus, y si no lo puedo comprar mi autoestima y mi autoconcepto bajan y siento que valgo menos, esto es grave hablando de salud mental”, afirma la experta.

Dice que las redes sociales han intensificado esto porque, “todo mundo sube fotos vestido al último grito de la moda, lo que estamos viendo es chicos y chicas increíblemente vestidos y los jóvenes quieren ser como ellos, he tenido pacientes que en Pinterest están buscando la forma en cómo quieren verse ‘aesthetic’ y llenan su Pinterest de fotos aspiracionales.

La cantante Billy Eilish dijo: ‘impongo el oversize (talla grande)’ para tapar mi cuerpo, tres tallas o más grande que la tuya que se le ve bien a los chicos y chicas que están sumamente delgados, pero te ves simplemente gorda, estas sudaderas y pantalones inmensos están de moda, y todas y todos van a ir vestidos igual a todos lados.

“Pero actualmente existe la idea de que, aunque no me quede me lo compro, zapatos enormes que te lastiman con los que no puedes caminar, y sólo los usan para sentirse en tendencia y con alta autoestima y de ahí se derivan los problemas de conducta alimentaria, en consulta he tenido muchas chicas que para sentirse ‘aesthetic’ tienen que estar hechas un palo”.

El término ‘aesthetic’ es considerado actualmente por las nuevas generaciones incluyendo influencers, tiktokers y youtubers relacionados con el mundo de la moda, como una corriente en tendencia, para definir la estética en diferentes aspectos. Su traducción literal al castellano es ‘estética’, haciendo referencia a algo que nos produce placer a la vista, sea de la manera que sea.





“Yo creo que la moda como tal no te lleva a enfermarte, el significado de que si estoy a la moda valgo más o si no estoy a la moda valgo menos, si se mete a la cabeza y te genera trastornos, entonces es motivo de preocupación. En mi consultorio tengo chicas haciendo dos o tres horas de ejercicio diario, y no comen nada, son vigoréxicas, el trastorno de anorexia con vigorexia se da porque siguen el ejemplo de la influencer que trae cuadritos marcados en el abdomen y es muy frecuente”.





“Tengo chicas de 15 años haciendo pesas y ahí sí se vuelve una obsesión, en donde estoy todo el tiempo enfocada en cómo me veo y cómo me ven los demás. Me visto para los demás, si me visto bien y si estoy contenta con cómo me veo, también me sube la autoestima, si me veo increíble y esta ropa se me ve increíble me voy al antro súper motivada. Es como recibir la autoestima de algo externo, en lugar de algo que viene desde adentro, es desde la aprobación de afuera, desde el espejo que puedo ser feliz, me van a decir ‘wow te ves increíble y es igualito a lo que traía Ariana Grande’”.

Isabel dice que existe un tratamiento psicológico para atender estas anomalías que son parte de una constante en nuestros días.

“Es trabajar duro en entender que vales por lo que eres, más que por lo que traes puesto, o por tu peso, o por lo que te queda, es trabajar duro en tu autoconcepto, en tu autovalía, es trabajar en ti como una persona única e irremplazable, y no por lo que está en tendencia o lo que viste en la red carpet y la pasarela.

La presión es brutal, pero lo que debes ver y que te da valor, es quererte y aceptarte no cuando bajes de peso o cuando ya te puedas poner esa microfalda o ese microtop, sino ahorita, en este instante, tal como soy y como me veo, ser autocompasivo, quererme y ser mi mejor amiga o amigo, es estar contigo”.





Libertad LGBT+ sin restricciones

Actualmente la apertura en cuanto a que el hombre use falda, se pinte las uñas o use tacones o bolso de mujer se impone al ritmo de los estilos que lucen las grandes figuras del espectáculo, una cuestión que la psicóloga aplaude, porque eso es mostrar la seguridad que existe en cada uno de nosotros.

“Es el mejor momento que hemos vivido en nuestra historia, hay más chance de vestir de manera andrógina, no es que esté completamente aceptado, pero sí existe mayor posibilidad de hacerlo. Tengo pacientes hombres que se visten de chicas y chicas que se visten de chicos y que van a la escuela así, y al menos en los pacientes que tengo y, aunque suene raro, sí hay bullying pero no es precisamente por ir vestidos así. Habrá otras cosas por las que puedan ser molestados, pero no por eso; sí hay una apretura nueva, hay un Harry Styles que ha puesto el ejemplo, gracias a todos esos chicos como él que son vistos, es como se ha dado más apertura, y al que le da la gana vestirse andrógino lo puede hacer.

“Tuve en consulta a un chico heterosexual que iba de falda escocesa a la escuela y yo digo: ¿Por qué no? Y lo hacía desde secundaria, y es que me puedo vestir como se me dé la gana porque me siento bien conmigo, si mi autoestima está bien colocada, me vale porque así soy y así me quiero y me disfruto, la seguridad en uno mismo es algo muy atractivo”.





Sin miedo al qué dirán

Al tomar la decisión de mostrarnos tal como somos, lo primero que viene a nuestra mente es el miedo al ridículo o al qué dirán, pero hay muchas maneras de vencer esos temores.

“La mejor forma de vencer el miedo al ridículo es dejar de sentirme ridículo, si me siento ridículo, siento que todo mundo está pensando lo mismo; en cambio, si yo me siento a gusto con mis uñas perfectamente pintadas, no estaré proyectándome o pensando en que todo mundo me está criticando, porque yo estoy cómodo o cómoda y las habladurías me importan mucho menos”.

Sobre el conocido caso de una pareja de hombres gay que decidieron adoptar a un niño de cinco años al que visten de niña, Isabel dice:

“Tienes que respetar quien es y respetar su individualidad, sea adoptado o no, tienes que respetar sus gustos, la vestimenta no define la preferencia sexual, podrán vestir a tu hijo de niña sin pensar en que al crecer, quizás el niño sea heterosexual; ser gay o no, no lo define la vestimenta, pero además, imponer estilo y ropa del género opuesto es una agresión, si a corta edad deciden vestirse como niña, permítanselo, libertad a la individualidad, un hijo no es una apéndice mía, esa es una forma de agresión hacia ellos. Es tu hijo y tienes que respetarlo”, concluye.

Para atención puedes escribir al correo: ilquevedo@hotmail.com





