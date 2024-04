¿Cómo celebró el universo tu cumpleaños? Hubble te muestra imágenes de ese día

El telescopio Hubble constantemente captura increíbles imágenes del universo, pero ¿qué tal si fueran del día en que cumples años?

A través de sus cámaras, el Hubble ha logrado capturar los restos espaciales que surgen cuando dos estrellas chocan o formas peculiares en el universo, pero lo más importante es que también tiene imágenes de los cumpleaños.

La NASA cuenta con una página en la que es muy sencillo buscar las fotos del universo en diversas fechas, las cuales van acompañadas de una explicación sobre lo que se ve.

Así que si eres fan del espacio y lo qye alberga, a continuación te contamos cómo consultar la manera en que celebró el universo tu cumpleaños.

Paso a paso para descubrir la imagen que capturó el Hubble en tu cumpleaños

1. Ve al buscador de tu preferencia y escribe What Did Hubble See on Your Birthday y da clic en el primer resultado que arroja la búsqueda. O bien, ingresa a este enlace.

2. Una vez en la página encontrarás información sobre las imágenes que se capturan, pero si bajas un poco más encontrarás lo siguiente:

3. Ya que tengas la opción de Select Your Birth Date da clic en Select mont para que elijas el mes en que naciste y en Select date para el día. ¡Y listo!

Por ejemplo, si naciste un 19 de abril (en el aniversario de Los Simpson) obtendrás una imagen que capturó el Hubble en el 2010 de la cola que fluye del asteroide P/2010 A2.

De hecho, como no es posible ingresar el año, el sitio no te podría dar una imagén de una fecha específica, como el día en que naciste, te graduaste, un aniversario, u otro que se te ocurra.

Aunque la NASA se fundó el 1 de octubre de 1958, al buscar en su herramienta se muestra la imagen del Hubble en el 2001, cuando capturó una galaxia a 50 millones de años luz de distancia.