¿Feminicidio en Los Picapiedra? El capítulo de la caricatura que ha causado polémica

Desde hace años, muchos de los programas y canciones que fueron populares en el pasado han recibido críticas debido a que su contenido normaliza ideas que actualmente se consideran dañinas, como ocurrió recientemente con un capítulo de Los Picapiedra que se volvió viral por hacer referencia a un feminicidio.

En los últimos días un episodio de la popular caricatura causó polémica en redes sociales, ya que hace referencia a un posible caso de feminicidio, y además Pedro Picapiedra hace un chiste sobre esta situación.

El capítulo en cuestión se titula "Pedro detective" en su traducción al español, y muestra Pedro investigando en la vida de sus nuevos vecinos, luego de que leyera una noticia sobre un hombre que es buscado por la policía ya que las cuatro mujeres con las que se ha casado desaparecieron.

Al inicio del capítulo, Pedro y Pablo Mármol observan desde la ventana hacia la casa de sus vecinos, y comentan que todas las noches pelean, aunque Pedro matiza que nunca han visto que el hombre le pegue a su esposa.

Momentos después el vecino aparece en la puerta de los Picapiedra y pide prestada una espada y luego una pala. En ese momento Pedro bromea y le cuestiona si no la ocupara para enterrar un cuerpo. Su vecino no responde, pero Pedro parece no notarlo, mientras se ría de su broma.

Más tarde, antes de acostarse, Pedro lee en el periódico una ficha de búsqueda en la que se ofrece una recompensa a quien dé información sobre un hombre sospechoso por la desaparición de las cuatro mujeres con las que ha estado casado.

En este punto es cuando tiene lugar la segunda broma del capítulo sobre el posible asesinato de una mujer. De acuerdo con la ficha, la última vez que se vio a la cuarta esposa del sospechoso, ella se encontraba en una estación de tren con una maleta, un estuche de sombrero y un portafolio.

Sin embargo, Pedro estaba soñoliento mientras leía la ficha, y entiende que la mujer estaba dentro de estos tres objetos. "Vaya forma tan original de mandar a su esposa de vacaciones", es la broma que hace sobre la descripción y que ha causado molestia en los usuarios que comparten el video.

#machismo #miedo #feminicidio #caricaturas ♬ Toxic - BoyWithUke @kellyhe21 Que onda con los chistes? Y se quejan de Buzz lightyear 🤷🏻‍♀️ me quede traumada del machismo que muestran en varios de los capitulos. 😳 #picapiedras

Evidentemente la única manera en la que la mujer podría estar dentro de estos tres objetos es estando muerta, y al su esposo ser sospechoso por su desaparición se entiende que el chiste es sobre un feminicidio.

Cabe mencionar que la frase que Pedro lee en la versión original de la caricatura, es decir en inglés, hace la siguiente descripción de la última vez que se vio a la mujer:

"Bonehart's fourth was last seen in a little railroad station –in a valise, a ladies hat box and an executive's brief case".

La última parte de esa oración es la que Pedro interpreta como que la mujer estaba dentro de una maleta, un estuche de sombre y un portafolio; no obstante, este es un juego de palabras, ya que en inglés la frase "in a" no sólo se usa para decir "adentro", sino para decir que alguien está vistiendo cierta prenda.

Esto quiere decir que la ficha de búsqueda en realidad está describiendo la apariencia de la mujer la última vez que fue vista, pero Pedro lo malinterpreta.

Con todo y que lo que lee Pedro no hace referencia a que la mujer esté muerta, el chiste que hace sí es sobre esto, por lo que los escritores del guión normalizan una situación de violencia contra la mujer.

Lo anterior a ocasionado que los usuarios de redes sociales se cuestionen los contenidos que antes se tomaban como normales a pesar de que normalizaban situaciones de violencia que no debieron solaparse en ningún momento.