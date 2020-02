Terrorífica oleada del orgullo zombie

Sesos, sangre y pánico. ¿Alguna vez has pensado en lo terrorífico que sería ser devorado en vida? Tal vez no estemos tan lejos de esa posibilidad ahora que un grupo de muertos vivientes tomen las principales ciudades del mundo en busca de un buen banquete humano. Y no es para más, pues los zombies están de fiesta este 4 de febrero por que se celebra el Día Internacional del Orgullo Zombie.

Así es, existen, y vienen por nosotros, pero para buena suerte, en México no se aguantaron el hambre y desde octubre del año pasado se llevó a cabo la marcha zombie en la Ciudad de México, pero si usted es aventurero y quiere seducir los paladares de estos muertos andantes podrá acudir a otras ciudades internacionales como California, Nueva York, Madrid o Londres.

Esta marcha lleva casi diez años llevándose a cabo como parte de un acto de una cultura que va en aumento, alimentada en un principio por libros y con el paso del tiempo se sumó el cine y más tarde las series televisivas y los videojuegos. Pero porqué una fecha específica para esta celebración, resulta que el 4 de febrero es el cumpleaños del mentor, el fundador del género cinematográfico George Romero, que a través de su película de culto “La noche de los muertos vivientes” (1968), llenó las pantallas de vísceras, sangre y gritos e introdujo ciertos elementos característicos de estas criaturas.

Desde las referencias más antiguas de estos seres, hasta las más modernas generan una fascinación morbosa, nadie quiere estar ahí, pero nos encantaría verlo. Hay varios conceptos que engloban a esta cultura, la principal es el apocalipsis zombie y la extinción humana.

Un punto importante a destacar en esta evolución de la imagen e historia, es el deslinde que se hizo de una ideología religiosa a una tendencia científica, es decir, conforme al paso del tiempo se dejó de hablar de hechicerías y ahora todo gira en torno a virus letales mutados, su propagación y la pandemia internacional, y es que cuando todo se basa en teorías científicas, la probabilidad de creencia será superior. En cuestión religiosa todo puede diferir, no será lo mismo un muerto viviente para el vudú, que un muerto que revivió tres días después para el cristianismo.

Repasemos esta evolución desde sus orígenes, y es necesario explicar que no nacieron de un fallido experimento bacteriológico mutante financiado y encubierto por alguna sociedad poderosa o por el gobierno.

El origen está totalmente relacionado precisamente con el vudú y la esclavitud en Haití. Esta isla caribeña adoptó la cultura religiosa de África occidental, como en la mayoría de los países de la Antillas, así como Brasil, algunas zonas en Estados Unidos, e incluso México, Veracruz para ser más exactos. Todos ellos con una gran herencia de la cultura africana.

Etimológicamente el término zombie proviene de “nzambi”, significa literalmente “espíritu de la muerte” para algunas religiones africanas, que desde su antigüedad se cree que es posible regresar a la vida a los seres que se han adelantado. Este trabajo es llevado a cabo por hechiceros llamados “bokor”, quienes cuentan con prácticas paganas con el uso de elementos naturales como hierbas, animales, huesos y otros objetos con el fin de crear los llamados “polvos zombies”.

Podremos estar aún más tranquilos ahora que los científicos reconocen que es imposible resucitar a un muerto, sin embargo, lo que sí es posible es que un vivo aparente estar muerto en vida y eso a base de sustancias que dañan la motricidad humana y causan síntomas similares a la confusión mental y la dificultad para caminar y respirar.

Te preguntarás cómo algo tan terrorífico puede llegar a gustar tanto a la gente al grado de convertirlo en parte de la cultura popular, en ese sentido puede haber muchas variantes, pero de las más destacadas está el morbo de la inmortalidad, así como el colapso del sistema social humano y como ya se mencionaba, el trampolín que creó el culto zombie nació en 1968 con la película de "La Noche de los muertos vivientes" de Romero, y después de esta producción le siguieron otras dos proyecciones que también fueron bien recibidas y consolidó un culto propio al género, esas dos películas fueron "Amanecer de los muertos" y "Día de los muertos", que fueron apoyadas con los recursos tecnológicos de la época en edición y efectos especiales que daban un toque más realista a los monstruos.

Luego llegó Michael Jackson con su videoclip Thriller, en el que escenificaba a un zombie bailarín, y todo estalló. Actualmente, el video ha sido reproducido más de 600 millones de reproducciones desde su muerte.

En esta década se extendió el gusto por los muertos vivientes, hubo más películas, entraron las novelas gráficas, los cómics, y hasta los 90 se dio otro boom con un medio que iba en constante crecimiento, los videojuegos, y el juego emblema fue "Resident Evil", donde la historia ya nos encaminaba a la nueva era y base de los zombies, renunciando a la ideología religiosa y centrándose específicamente a las teorías científicas en el que las bacterias alteradas podrían convertir a los vivos en unos bultos deseosos de sangre y carne humana.

Antes de irnos más lejos tenemos que hablar del género precursor y que hasta la fecha sigue dando pie a inspiración de historias para otros géneros hermanos, te hablo de la literatura zombie, los libros son el primer eslabón de conocimiento para los amantes de la carne. Todo comenzó en 1880 con Spencer St. John, un periodista inglés pionero en el estudio de la cultura haitiana, el vudú y sus rituales en los que en apariencia varios jóvenes eran asesinados y después devueltos a la vida. Toda su investigación quedó registrada y fue el primer texto sobre el tema. Actualmente existen varias novelas sobre estos espantosos seres.

Finalmente, el recurso fue explotado más allá del cine, los libros y videojuegos, otro actor importante que impulsó la tendencia fueron los cómics, y el que hasta la actualidad ha marcado tendencia es la famosa historia de The Walking Dead (2003), y que se adaptó a una famosa serie televisiva.

PARA QUE TE CLAVES

Libros

Guerra mundial Z (Max Brooks)

Zombie Island. Triología (David Wellington)

Septiembre Zombie. Triología (David Moody)

Películas

La noche de los muertos vivientes (George Romero, 1968)

28 días después (Danny Boyle, 2002)

Tren a Busain (Yeong Sang-ho, 2016)

Videojuegos

Resident Evil (Saga, 1996)

Dying ligth (Saga, 2015)

Dead rising (Saga, 2006)

Comics

The Walking Dead (Robert Kirkman)

Marvel Zombies (Robert Kirkman)

IZombie (Mike Allred)