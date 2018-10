¿Gato negro o un cuervo? Ilusión óptica vuelve loco a Twitter

La imagen de un gato que parece un cuervo es el último fenómeno que tiene loco a Twitter, fue compartida por el usuario Robert Maguire (@RobertMaguire_ ) y actualmente supera los 49 mil retuits.

Pero si te preguntas como algo aparentemente de lo más simple ha logrado abrir debate y revolucionar a la popular red social, todo comienza a tener sentido cuando notas que muchos la primera que miraron la imagen, no lograron reconocer a este animal como un gato.

La postura de su cabeza y el encuadre de la foto hacen que se pueda confundir la oreja del gato con el pico de un cuervo.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 de octubre de 2018

Las ilusiones ópticas no son cosa nueva en las redes sociales, lo mismo ha pasado con otras fotos como el vestido azul y dorado, las uñas rojas y lilas pero ahora la foto del gato que parece un cuervo es lo que corren como la pólvora en las redes.

Por su parte, os otros gatos "no se la creen" y las reacciones en memes no se han hecho esperar.

pic.twitter.com/GI5CcvCDNW — Morris Manimal Refuge (@MorrisAnimal) 28 de octubre de 2018

Este gato parece una Oreo. pic.twitter.com/NZV6LMLjSE — Pris & Jerry's 🍦 (@Prisquein) 30 de octubre de 2018

Debe ser una tabla de la plancha, pero prefiero pensar que es una cucaracha gigante vigilándome mientras estudio. pic.twitter.com/NbIzKMszan — Nerea Knopfler 🔻 (@glicocola) 27 de octubre de 2018