Qué ofertón: joven compra aretes Cartier en 237 pesos por error del sitio web

¿Qué harías si encuentras artículos de una marca de lujo en menos de mil pesos? Un usuario de X aprovechó un error en Cartier en su sitio web y compró aretes de oro rosa en 237 pesos.

A través de su cuenta de X, el usuario @LordeDandy contó que al entrar al catálogo en línea de Cartier se encontró con un par de aretes de oro rosa y diamantes en tan solo 237 pesos, por lo que decidió adquirir dos pares para no dejar pasar la oportunidad.

Sin embargo, todo resultó muy bueno para ser cierto porque tras la publicación errónea, el sitio web de Cartier corrigió su error y etiquetó los lujosos aretes en su costo original de 237,000 pesos mexicanos. Pero eso solo fue el inicio de una batalla entre @LordeDandy y Cartier, ya que la marca no le quiso respetar el precio, pero el usuario guardó capturas de su transacción, recibos y el precio en la página web cuando hizo su compra.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

¿Cartier le va a entregar los aretes?

Ante la negativa de la marca por entregarle los dos pares de aretes que compró, el usuario presentó una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que es la instancia encargada de velar por los derechos de los consumidores.

Su reclamo ante la Profeco fue que Cartier no estaba respetando el precio. Incluso mostró pruebas de que la marca le envió un correo electrónico para decirle que los aretes ya no se encontraban disponibles.

Además de que le ofrecieron un reembolso completo por los artículos, más un regalo para disculparse. Sin embargo, no aceptó el trato para desistir de su queja contra la tienda, por lo que se inició un proceso de conciliación en el que se determinará qué le corresponde a ambas partes, tanto al usuario como a Cartier.

Polémica desata memes

Aunque muchas personas están en desacuerdo con lo que hizo, otros le han mostrado su apoyo. Incluso, alrededor de la situación se crearon varios memes.

Quiero que se atrevan, entre ser y no ser YO SOY pic.twitter.com/JWG6d4OFfj — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

El usuario ha expresado que no terminará con la pelea porque esta ejerciendo su derecho.

Para todos los que dicen que actúe de mala fé y me están difamando, pues prepárense porque aún no cuento toda la historia. Only God Knows y PROFECO. pic.twitter.com/JpOPncusL8 — dre pute (@LordeDandy) April 21, 2024

Yo cuando toque la 3era audiencia con @Profeco pic.twitter.com/PhA3qtMxvJ — dre pute (@LordeDandy) April 21, 2024