Esta Navidad regresan los emo con posada "oscura"

Flecos de lado, cinturones con estoperoles y discos de My Chemical Romance, formaron parte de una posada con temática emo que armaron jóvenes en Sonora.

A través de redes sociales, los jóvenes compartieron imágenes de sus outfits que se basaron en el color negro, y por su puesto no podían faltar los clásicos Converse.

De acuerdo con una publicación en Facebook, la posada se realizó en Ciudad Obregón, Sonora, donde también rompieron una piñata de Bob Esponja vestido de emo.

Foto: Facebook @MorritaChan

Como parte de la decoración colocaron una imagen clásica que marcó la primera década del 2000, la cual se trata de una calavera blanca con un moño rosa.

También, como marco para las fotografías, elaboraron un recuadro similar al de la página Metroflog, red social que fue lanzada en el 2004, con usuarios como 3m0_xithoz_, Xx_gOmitha, entre otros.

Entre el 2005 y 2008 esta tribu urbana tuvo su auge en México, su forma de vestir y expresarse formó grupos y comunidades de personas que se sentían igual y escuchaban grupos musicales del subgénero hardcore punk, como My Chemical Romance, Panda, Panic at the Disco!, 30 Seconds to Mars, entre otros.

¿Tú organizarías una posada de alguna temática similar?