Senadora de Movimiento Ciudadano se convierte en #LadyMiMuchacha por esta razón

Marcela Luqué Rangel es senadora suplente de Movimiento Ciudadano por Nuevo León y su nombre se volvió tendencia en redes sociales por un comentario que fue calificado como clasista y discriminatorio, por lo que se ganó el mote de #LadyMiMuchacha

“A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?Rostro pensativo”, publicó en twitter.

Foto: Twitter

Las reacciones vinieron de inmediato, la mayoría una crítica por escribir “A mi muchacha”, cuando debió referirse a su empleada doméstica o trabajadora del hogar, pues le recordaron “no es de su propiedad” y es justo un tema que ha sido discutido para erradicar ese tipo de lenguaje discriminatorio.

Aunado a ello, le recriminaron que esta trabajadora debería contar con seguro social como lo marca la ley y que, en vez de prestarle dinero, debió solidarizarse con ella y regalarle la cantidad que necesitara para liquidar los gastos del hospital.

“1.-No es tu muchacha, es tu empleada doméstica. 2.-Debe contar con @Tu_IMSS y otras prestaciones. 3.-Que asquito que andes publicando tus "préstamos" Parece ser que el clasismo y la discriminación son un requisito para pertenecer a MC, ¡Ah! Los golpes de pecho están incluidos”, “Entonces no la afiliaste al IMSS o qué pasó? Más que prestarle dinero se lo debes regalar, más le debes por no tenerla dada de alta”, “Esa muchacha es tu empleada y tiene nombre”, se leía en cientos de comentarios que recibió su publicación.

Y aunque el partido Movimiento Ciudadano reprobó las expresiones discriminatorias e instó a la senadora suplente a ofrecer una disculpa pública, en otro de los tweets publicado por la mujer, dijo:

“Yo no me voy a disculpar x decir "mi muchacha"...Así hablamos en NL...Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!”.

