Cantante con cáncer crea tema para que regalías ayuden a su hijo cuando ella muera

Cat Janice es una cantante estadounidense que se hizo viral en redes sociales a causa de su cáncer terminal y la forma en la que busca cuidar de su hijo de 7 años, aún si llega el momento de su fallecimiento.

La artista subió un video en sus redes sociales donde explicó su delicada situación de salud, la cual se vió agravada por el regreso de su cáncer, por lo que solicitó a sus seguidores reproducir su más reciente canción Dance You Outta My Head.

"Mi última alegría sería si guardaras mi canción Dance You Outla My Head y la reprodujeras, por que todas las ganancias van directamente a mi hijo de 7 años que estoy dejando atrás", dijo la cantante estadounidense.

El éxito de la canción fue tal, que recientemente, Billboard consideró a Cat Janice dentro del Top 40 de artistas Hot Dance/Electronic y cientos de personas la han utilizado en redes sociales con el objetivo de que ella pueda monetizar.

Asimismo, los usuarios de redes sociales han optado por interactuar con sus videos para que Dance You Outla My Head llegue a más personas y así pueda recaudar más fondos para su hijo.

#songwriter ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice @cat.janice Thank you for loving me. Im praying a miracle makes me through this but I think im being called Home. My last joy would be if you pre saved my song “Dance You Outta My Head” in my bio and streamed it because all proceeds go straight to my 7 year old boy im leaving behind. Please please share this, I need to leave this with him. If there is anything you need to know, is that the only opinion of yourself is your opinion. Love yourself and be gentle with others. I hope to make it through this but if not, to all a good night. #cancer

"Honestamente, estoy impresionada por el amor de todos y por cómo me apoyaron y compartieron esta historia", contó Cat en una entrevista para la revista Today el pasado mes de enero.

Fue en 2021 que Cat Janice se percató de que tenía un bulto en el cuello, pero al haber padecido Covid-19 no le tomo importancia hasta 2022, cuando se dio cuenta de que la protuberancia seguía ahí.

Finalmente, a Janice le diagnosticaron sarcoma, un tipo de cáncer que empieza en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo, según explica el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.

"Gracias por amarme. Estoy rezando para que un milagro me ayude a superar esto", fue lo último que dijo Cat Janice en un video publicado en sus redes sociales, en el cual se puede escuchar de fondo la canción que escribió para que su hijo Loren reciba regalías.