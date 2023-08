No pude salvarte: mujer rescata a gatitos enfermos, así fue la triste historia

El amor por los animales es una cualidad que muchos humanos demuestran frente a las actitudes irresponsables de otros. Es bien sabido que cuando alguna personas ya no quiere mascotas como gatos o perros, o los abandonan a su suerte o si es más consciente, la lleva a un centro de adopción.

Un gran ejemplo de la bondad y el cariño de los animales fue la historia de la usuaria @pauhoyos1 que narra cuando hace unos días adoptó a unos gatitos y les dio un hogar, aunque ambos estaban muy enfermos.

"Voy a cuidarte para que crezcas fuerte"

Mediante su cuenta de Tiktok, la usuaria @pauhoyos1 compartió su experiencia cuando adoptó a dos pequeños gatitos, una blanco y uno negro, que habían sido abandonados. Los gatitos que estaban solos sin su mamá habían pasado varios días en unos escombros. Después envuelve a los gatitos que llamó Furia y Chimuelo, mientras se ve como los pitbulls, que son parte de su familia, miran curiosos a los michis. En ese rescate se ve que los pequeños gatos lucen desnutridos y endebles.





En otro la joven cuenta cómo siguen los gatitos. En el video se ve a los pitbulls cuidándolos como si fueran sus padres, mientras los gatitos hacen lo máximo por sobrevivir. El negro parece juguetón peor eñ blanco tiene muchaslagañas, lo que hace pensar a la dueña que es clamidia.

“Me preocupa un poco que esta semana que visitamos el veterinario descartamos que tuvieran clamidia en los ojos, que es una de las enfermedades más comunes en gatitos de la calle”.

“Pero el gatito blanco se ha estado levantando con lagañas. Lo he estado limpiando con un algodón y lagrimales. Creo que necesitaremos otro veterinario para tener una segunda opinión.”





Si bien el gatito parecía recuperarse, al final no lo logró y luego de algunos días el michi blanco murió. @pauhoyos compartió lo que fueron sus últimos momentos. En el clip se puede ver los mensajes que mandó a un veterinario para atenderlo ya que estaba muriendo, si bien el gatito recibió atención médica, ya no pudo sobrevivir.

“No pude salvarte”, dijo al final de ese video





Sin embargo la historia de los gatitos no acaba ahí, con la emotiva canción de fondo "Whats Was I Made For de Billie Eilish", la joven anunció que el otro gatito comenzó a enfermar tras la muerte de su hermanito. Lentamente su salud comenzó a decaer y contrajo herpes felino.

“Los gatitos dejan un hueco enorme en mi corazón, pero también no enseñaron que el amor y la bondad no se limitan por la especie, raza o tamaño, que la empatía o el afecto no conoce límites y que cada ser vivo merece una oportunidad de demostrar su verdadera naturaleza”, escribió la joven como mensaje de despedida.





Finalmente, uno se pregunta si los pitbulls se contagiaron o si extrañas a los gatitos y esto último es muy cierto. En las herpes contraída no hay contagio interespecie, sin embargo, los perritos quedaron muy tristes y aún buscan a Fiera y Chimuelo por los rincones de la casa.

