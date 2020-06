Rebeca lucha contra el cáncer y la cantante Sia le envía este regalo

La cantante australiana Sia permitió el uso y comercialización de sus canciones a Rebeca Godoy, una mexicana que sufre cáncer de mama terminal, después de que esta publicara una lista de deseos que quiere cumplir antes de morir.

"Rebecca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo, ve cuando lo necesites", escribió la intérprete de "Chandelier" desde su cuenta de Twitter.

Godoy publicó un vídeo en el que explicaba qué era lo que quería hacer para pasar sus últimos días tras tres años de lucha contra el cáncer.

Entre llanto, risas y bromas la sinaloense expresó que entre sus deseos se encontraban: ilustrar un libro, tener una sesión de fotos estilo Britney Spears, casarse por la iglesia y pasar el último de sus días con su familia.

"El cinco quiero grabar una canción de Sia que es mi artista favorita, va a ser una canción de solo y piano. Mi intención es pedirle permiso a Sia, me tienen que ayudar. Quiero pedirle que me deje subirlo a la cuenta de YouTube para que se monetice y lo que se gane se done a la investigación del cáncer", expresa Rebeca en su vídeo.

Salud Dexametasona, el primer fármaco que reduce mortalidad en casos más graves de Covid-19

Por medio de Instagram, Godoy, de 35 años, compartió su reacción al enterarse de la respuesta positiva que había tenido Sia al enterarse de su situación en el que aparece muy emocionada hasta las lágrimas.

My absolute honor. Sending you and your family so much love. https://t.co/p2hoXSqGa0 — sia (@Sia) June 16, 2020

"No tengo palabras para expresar, gracias por siempre Sia y David. ¡Esperen el cover! Gracias a todos los que nos ayudaron", escribió en la publicación.

La australiana es reconocida por su peluca rubia tras la que esconde su cara como una declaración de intenciones después de que declarase que no le interesaba la fama.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy — sia (@Sia) June 15, 2020

Tanto es así que no empezó a triunfar con canciones interpretadas por sí misma hasta muchos años después de escribir canciones para artistas de la talla de Rihanna, Britney Spears o Beyoncé.

De la misma manera, también ha sido reconocida por sus gestos a colectivos discriminados como la comunidad LGBT o el homenaje que hizo a las víctimas del tiroteo en una discoteca gay en Orlando (Estados Unidos) en 2016 con la canción "The Greatest".