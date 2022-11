Somos hijas fracasadas: ¿por qué se mudó la hermana de Chingu Amiga a México?

La hermana de Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, renunció a la vida que conocía en Corea del Sur para mudarse México, pues distintos problemas tras su divorcio, la estaba afectando tanto físicamente como emocionalmente, llevándola a padecer el tan temido burnout.

Fue la misma Chingu Amiga que junto con su hermana dieron a conocer a través de YouTube, en el que además de explicar por qué ella tomó la decisión de mudarse a México, hablaron, sobre la presión social con la que se acostumbra a vivir en su país de origen, Corea del Sur.

¿Por qué la hermana de Chingu amiga dejó atrás su vida en Corea del Sur?

Fue por medio de un clip titulado, "Mi hermana tuvo que salir de Corea. Somos hijas fracasadas”, que la tiktoker, explicó que luego de problemas personales, psicológicos y físicos, su hermana decidió salir de Corea para vivir a México.

En el video, Sujin explicó que su consanguínea comenzó a tener problemas en su matrimonio por cuestiones personales y culturales en el país que las vio nacer, planteándose la idea de salir de Corea del Sur y mudarse con ella.

“El esposo estaba pidiendo divorcio, de repente no y divorciamos y de repente no, pero ella está todavía enamorada y fue cuando se empezó a sentir mal”, dijo Sujin.

“En Corea, hay mucha presión social, me quería morir”, explicó su hermana.

Pero fue una vez que comenzó a sentir los síntomas del burnout, lo que la llevó a mudarse de manera definitiva a México.

“Un día me marcó y me dijo Sujin, no me puedo levantar de la cama, me siento que voy a morir, estoy bajando un kilo por semana y me siento muy triste, tengo mucho miedo Sujin. ¿Qué hago? Y en cuanto la escuché, pensé, es la misma frase que dije en aquel entonces, tenía mucho miedo de que pasara lo mismo que yo”, externó Chingu Amiga.

Hijas fracasadas

Aunque Sujin está brillando en México y su hermana tenía un futuro prometedor en Corea, en el video comentaron que para el país en el que ambas nacieron la realidad es otra.

La creadora de contenido relató en el video que este tema no ha sido fácil para su madre, pues la sociedad en ese país no ve bien la situación por la que está pasando, pues para los coreanos es un fracaso, que una mujer tenga dos hijas “fracasadas”.

Esto porque la youtuber no cumplió con las expectativas de trabajar en una buena compañía, y casarse antes de los 30 y su hermana porque no logró mantener su matrimonio.

Básicamente, son consideradas un “fracaso” por no vivir el estilo de vida de Corea, sin embargo, los millones de seguidores que tiene Chingu Amiga y la vida que comparte en cada video dice lo contrario.

¿Qué es el burnout?

Conocido también como cansancio profesional o síndrome de estar quemado, es un padecimiento caracterizado por una respuesta prolongada de estrés ante los factores emocionales e interpersonales en el trabajo y la presión social.

