Lomitos emo se vuelven virales en TikTok por su look

Las redes sociales han provocado que miles de usuarios abran su creatividad para darse a conocer o hacerse virales, para muestra de ello está el perrito con estilo emo. Si, ahora se ha convertido en tendencia un perro que parece escuchar My Chemichal Romance.

En la famosa plataforma china Tik Tok, se hizo viral un perro que luce con fleco emo como si se tratara de los 2000. Dicho vídeo fue tan viral que otros usuarios comenzaron a replicar la idea, dejando un collage de lomitos emo.

Virales Aprobado por Chayanne; de qué trata la nueva tendencia en TikTok

El éxito del perrito emo no es por casualidad, pues en México fue una moda muy importante durante la primera década del milenio, situación que provocó nostalgia en más de uno.

Recordar que la moda emo fue una tendencia hardcore y punk que llegó a México de la cultura estadounidense con bandas My Chemichal Romance, Green Day, Thirthy Seconds to Mars, Paramore, The Killers, Evanescene, Bring Me The Horizon, entre muchas bandas más.

Incluso en México se radicó el género y surgieron bandas icónicas que dejaron huella en muchísimos millennials, ejemplos de ello es Panda, Allison, División Minúscula, AustIn TV, Insite, Bengala, entre otras tantas que desarrollaron un soundtrack triste para millones de pubertos emos.

También hay lomito futbolero

El multiverso de tribus urbanas de perritos no se detiene, y es que otro lomito que se hizo viral en TinTok fue uno que es fan del equipo brasileño de futbol, Fluminense.

Llamado "Pretinha", el perrito parece entender a la perfección el juego, pues cada que su equipo hacía una anotación, éste la celebraba junto a su dueño.

Incluso el perro brasilero ya vio campeón de la Copa Libertadores a si querido Fluminense, luego de que vencieran a Boca Juniors en la última final del torneo internacional.

