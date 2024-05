De la pluma de Miguel Reyes Razo / El “Passy” y los periodistas (XI)

León García Soler era poderoso coversador. Desde su infancia, junto a su padre, escuchó, vió, habló con políticos radicales, revolucionarios:

"Estaba yo muy chiquito y era la persecución religiosa. Traía mi escapulario y alguna medala. Y un cacique potosino me dijo :" No le creas "Maca". Esas balas también matan "mochos".

"Pobre de San Luis Potosí. Está fatalmente escrito. Lo gobernará un cacique. Y luego un tarugo. Y un cacique y un tarugo. de aquí a la Eternidad.

"Fui compañero de Manuel Bartlett en la Facultad de Derecho. Machetero y muy estudioso, Manuel. Se propuso "sacar" puros dieces en la carrera. Y cuando un catedrático le comunicaba: "Sacó usted nueve cinco, Bartlett", Manuel se revolvía: "No puedo aceptar ese resultado. Pido "Revisión de Examen". O ir a Extraordinario y si es necesario a Titulo de Suficiencia. Voy por el diez, Maestro.

"Manuel -pretendía disuadirlo el Profesor. Nadie duda de su saber y aplicación, quédese con su nueve cinco..."

"Ya le dije Maestro: Voy por el diez. Deme fecha. Tema. lo que usted disponga -replicaba ponía fin a la discusión Manuel Bartlett.

"¿ Y, tú, León, qué tal eras para el estudio ? -curioseaba algún atento amigo

"Noooo. ¡Qué va! Yo era vago, jugador. Amarrador. Bueno para la vida. Sí, desde luego tenía que dar buenas cuentas a mi familia. Algo lejana a la de los actores. Los Hermanos Soler. Con Andrea Coto, algo. Estudiaba y me divertía. y me acuerdo -y ya comenzaba a reir de sus hechos estudiantiles León García Soler- que en Procesal Uno me preparé muy bien. Saqué mi bola del ánfora y comencé a disertar y no llevaba yo ni medio minuto cuando el Profesor dictó: "Bien, Garcia. Tiene usted seis."

"Protesté al instante. "Espere Maestro. Domino bien el tema. Deje que siga mi exposición. Apenas comenzaba . Merezco más que ese seis. Escuche.

"¿Qué pasó?- urgían a García Soler.

"Se puso a llorar el profesor. Entre sollozos me eprochó: "Usted casi nunca vino a mi clase. Alguna vez me arrojó bolitas de papel. Y otra me sublevó al grupo. Encabezó usted una sesión de burla a mi persona y materia. Usted, León García. Usted, León...

"Ya -reventé. Deme mi seis y adiós...

Atmósfera en el "Passy". Conversaciones de buen tono. Personajes distinguidos. Celebridades con interesante antecedentes. Lugar de encuentro de individuos al día. Enterados y dispuestos a compartir conjeturas y puntos de vista. Menú atractivo a gustos y paladares muy variados.

"Los "romeritos" con sus tortitas de camarón, todo el año están riquísimos -afirmaba el exigente Jefe de Información de "El Universal", Mario Santoscoy.

"Yo no sé que tiene este "Passy" -narraba casi aterrado Amado Treviño Olivares- que siempre salgo ebrio de una comida ahi. No falla. Llego de lo más medido, cuidadoso y no falta quien me mande una botella de vino o me invite a su mesa a charlar. Cuando acuerdoo, cuando me doy cuenta, ya se me subió el alcohol. Como de maldición. De plano voy a buscar otros aires. "

Amado Treviño. Poderooso Jefe de Prensa del Departamento del Distrito Federal. Amado manda ahí. Tiene más poder que el Regente Octavio Sentíes. Bueno, nomás enteráte. La Unidad habitacional " 2 de Octubre,"" de la Calzada de la Viga en realidad debia llamarse "Amigos de Amado Treviño". Infinidad de cuates reporteros se hicieron de su casita ahi. Es muy buen cuate, Amado. Sangre liviana. Norteño que desde que lo conoció apoda a Don Emilio Azcárraga Milmo : "El Vasco". Le echa el brazo al hombro y luego luego le propone un programa con Los Polivoces y "Ponga la Basura en su Lugar"·. Amado trae la lana. Y la usa. le hace muy buena imagen al Profesor de Filosofía de la Preparatoria, Don Octavio Sentíes Gómez. Creo que fue abogado de la Alianza de Camioneros de México. Diputado, no canceló sus cátedras en la Escuela Nacional Preparatoria. Vocación de educador universitario. Don Octavio Sentíes hombre culto, estudioso. Le cambió el mundo la caída de Martínez Domínguez. El 10 de Junio. Día de las mulas. Jueves de Corpus. Los "halcones" que quien sabe de donde salieron y molieron a garrotazos a estudiantes en la Avenida de los Maestros, en Ribera de San Cosme, La Tlaxpana. Muertos y escándalo.

"Echeverría se desquitó. No podía ver, ni en pintura a Martínez Domínguez. Hombre de Díaz Ordaz que no lo "tragaba"Lo cesó.

"Le dio a Jacobo Zabludovsky una entrevista exclusiva. Así explicó el Presidente la tragedia del 10 de Junio del 71. Luego, luego designó a Sentíes Regente de la Ciudad de México.

"Jacobo Zabludovsky -intervino Miguel Ángel Ortega, el orgulloso y servicial propietario de "Passy" va a organizar aquí un fiestón. Su asesor Félix Cortés Camarillo vino varios días la semana pasada a conocer hasta el último rincón del restaurante. Vino, primero, solo. Luego revisó el comedor privado de allá arriba. Y estos días llegó con camarógrafos y técnicos de Televisa.

"¿A quién va a afestejar? ¿Al Tigre? ¿A Azcárraga?

"¡Que va! Esos hacen su pachanga en los comedores privados de Televisa. En Varsovia y Hamburgo. -replicó Ortega. Creo que celebrarán a un personaje. Pero no me han dicho a quien. Ya no tarda Félix en darme lista, número de invitados y menú.

"Yo estoy -como siempre- a la orden de mi clientela. El que paga, manda".





C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á. C. O. N. T. I. N. U. A. R. Á