¿Por qué YouTube elimina el botón de "No me gusta"?

Con la intención de desarrollar un espacio digital respetuoso entre los usuarios y creadores de contenido, la plataforma de videos por internet de YouTube tomó la decisión de eliminar la visibilidad de una de sus reacciones.

En próximas actualizaciones YouTube dejará de mostrar a los internautas el número de dislikes, o "no me gusta", de los videos publicados. No obstante, este botón no desaparecerá del todo.

¿Ya no podré ver los "No Me Gusta" de los videos?

De acuerdo a un comunicado publicado en el blog de Google - propietario de YouTube - el botón "no me gusta" dejará de mostrarse gradualmente al público.

Esta decisión se tomó luego de que la plataforma realizara un experimento donde quitó dicho botón y con ello ocultó el número de reacciones similares. Los usuarios podían interactuar con su "pulgar abajo", pero la cantidad que había de éstos en el video era imperceptible.

Los analistas de Google observaron que al momento en que los usuarios no podían ver la cifra de "no me gustas", el botón comenzó a utilizarse mucho menos dentro de los videos publicados.

"En resumen detectamos una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador de contenido", detalla el documento de Google.

El comunicado puntualiza al señalar que los creadores aún podrán observar el número exacto de "no me gusta" en YouTube Studio, al igual que el resto de las métricas para conocer el alcance de su video en cuestión.

¿Por qué se quitó el ‘No Me Gusta’ de YouTube?

Al tener una amplia gama de temas de los que se hablan en los videos, los creadores de contenido quedan expuestos a múltiples ataques y amenazas que afectan su desarrollo emocional.

Es por tal que YouTube decidió quitar el botón "no me gusta", pues busca generar un espacio de respeto e inclusión entre sus internautas.

"Somos conscientes de que quizá no todos los usuarios estéis de acuerdo con esta medida, pero creemos que beneficia a la plataforma en su conjunto", describe el blog de Google.

Google puntualiza al señalar que con esta medida los creadores y creadoras de contenido se sentirán en plenitud para tocar el tema que deseen.

"Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas. Esta es solo una de las muchas medidas que estamos tomando para seguir protegiendo a los creadores frente al acoso".

Con información de EFE