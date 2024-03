Xóchitl Gálvez contempla más de 100 proyectos de energías limpias si gana la elección

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república por la coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que en su gobierno contempla más de cien proyectos para las energías limpias en el país y entre los que se verán beneficiados los habitantes del estado de Oaxaca.

Al reunirse con ejidatarios y propietarios de terrenos de parques eólicos, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en los conversatorios, Xóchitl Gálvez recordó que había que rehacer las subastas de energía eólica y solar, por lo menos de 100 proyectos durante su administración.

“Obviamente, la generación de energía eléctrica está hoy por parte de privados y por parte de CFE es como se ha establecido actualmente por parte del presidente”, señaló.

Elecciones 2024 México regresará las subastas energéticas para comprar energías limpias: Xóchitl Gálvez

Explicó que el gran tema es que CFE, genera caro respecto a lo como lo hace el sector privado. Aquí se pararon todos los proyectos de generación de energía eólica en el istmo por esta visión del presidente de que, pues no tenerle fe a la energía eólica al parar la línea de transmisión que se iba a construir del Istmo de Tehuantepec a Morelos y ahí sí va a desfogar toda la energía que se generara, al no haber dónde se desfogue, pues no hay nuevos proyectos.

“Ahora que se está estableciendo por parte de él, el transístmico, y parques industriales, pues podrías rehacer varios de sus proyectos y traer empresas que estén buscando energía limpia aquí al istmo y con el transístmico, pues traerlos por el puerto de Salina Cruz, traer las materias primas y podrías sacar bastante bien los productos hacia la costa este de Estados Unidos con el transístmico y hacia Puerto Progreso.

“Esto con la ampliación que está haciendo el gobernador Yucatán, pero tenemos que ver el proyecto de manera integral, energía limpia, educación, salud y yo estoy convencida que el Istmo de Tehuantepec va a dar un jalón hacia arriba si apostamos por las renovables”.

Ante la prensa y después de la reunión con los ejidatarios, Xóchitl Gálvez comentó sobre el asesinato de otro candidato de Morena, pues dijo que es “impresionante un candidato de Morena, todo mi pésame para su familia. Es una cosa ya inaceptable, el presidente tiene que reconocer lo que está pasando con los candidatos a las alcaldías.

“Yo lo dije que quienes más riesgo corren son ellos, los síndicos, los regidores, los candidatos, alcaldes, los diputados locales, porque pues desafortunadamente los intereses de la delincuencia organizada están muy focalizados en los municipios”.

Asimismo sobre los desaparecidos de Sinaloa refirió que seguramente el presidente (AMLO) ha de decir que son gente que está metido en problemas. Su lógica de siempre criminaliza a las víctimas no le merecen buscarlas. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en la vida de niños, de mujeres que siguen desaparecidos.

“Obviamente el gobierno va a tratar de minimizar cualquier situación de violencia. Ellos lo que están pensando ahorita es cómo no les afecta electoralmente; todo lo que les afecta electoralmente. Lo van a minimizar”.

Xóchitl Gálvez también recordó en el tema de la violencia, que en la coalición ya hubo una candidata, que originalmente iba a ir por Chiapas, fue levantada, fue violentada, de hecho, le quitaron muchos dientes de los trancazos y se bajó de ser la candidata a Gobernadora. Chiapas, o sea la diputada.

Elecciones 2024 Pemex pasó de producir petróleo a producir deudas: Xóchitl Gálvez

“Pues ocurrió como hace un par de meses, esta candidata vino de Morena hacia nosotros, renunció a Morena en la Cámara de Diputados y ella, es más, también tampoco me gustaría dar su nombre porque pues lo contó en un chat privado, pero sí fue violentada y se bajó de la candidatura a gobernadora”.

“Saben que soy una mujer honesta, yo puedo regresar a Oaxaca con la frente en alto porque vaya que le he trabajado en toda esta región, me conocen muy bien en esta región. Esta región tenía un conflicto social tremendo con chimalapas, a mí me tocó resolverlo.

“En San Francisco del Mar había un problemón de infraestructura, me tocó resolverlo la parte hacia la Mixe y obviamente saben que la gente en Oaxaca va a recordar mi trabajo, va a recordar cuando sí se atendían los temas sociales, los conflictos agrarios, cuando se atendían de fondo el tema del campo y pues tiene miedo.

“Entonces van a tratar de decir que yo soy de ultraderecha, ayer con el tema de las terapias de reconversión, que todo parece indicar que ahí es un problema de redacción”, señaló Xóchitl.

Sobre las amenazas, Xóchitl Gálvez mencionó que en Morena “están muy nerviosos, están muy nerviosos aquí se trajeron a Murat justamente para eso para regresar al viejo estilo de urna zapato, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos operen votaciones, ahora sí que embarazar urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco en modos operandi de personajes como Murat”.