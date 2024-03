Xóchitl Gálvez va por auditoria a construcción de Dos Bocas si gana la elección

Villahermosa, Tabasco. La refinería Dos Bocas que sigue en construcción sería auditada de llegar a la presencia, sentenció la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ante unos 2 mil tabasqueños concentrados en la “Plaza Benito Juárez”.

Ante hombres, mujeres y niños, así como adultos mayores, que acudieron para escuchar sus promesas de campaña, la candidata afirmó haber platicado con tabasqueños que están decepcionados de seis años del mal gobierno morenista.

Doña Lourdes vende cerillos en la Plaza Benito Juárez, en cuento vio a la prensa comenzó a platicar que en seis años del gobierno de Morena, Tabasco está peor, no hay apoyos, nunca llegaron los apoyos después de inundaciones, ni en el 2020, ni 2023, hemos ido para atrás, hemos empeorado, si no dese una vuelta por el estado”, mencionó triste pero indignada.

Acompañada del dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano o jefe Zambrano, como lo llamó Xóchitl, a quien consideró pieza clave de la izquierda mexicana en la lucha democrática de nuestro país; Juan Manuel Fócil, así como candidatos al Senado como José Sabino Herrera y Leda Ferrer; entre otros.

Ademas de Dolores Gutiérrez, coordinadora de campaña en Tabasco, Manuel Miranda, coordinador de xóchitlovers, amenazado por el gobierno de Tabasco.

“Sí vamos a investigar, sí vamos a auditar lo que pasó en esa refinería. Por supuesto que no se va a quedar sin castigo quien se haya robado el dinero de la refinería de Dos Bocas. Tengan la certeza, pues que ahí hay varios millonarios, ahí está la empresa Huerta Madre de aquí de Tabasco que son los socios compadres, amigos de compadres de Rocío Nahle que le dieron un contrato de 5 mil millones de pesos y esa empresa se creó una semana antes”, señaló ante tabasqueños de Villahermosa.

Insistió: “Díganme a quién de ustedes le dan un contrato de 5 mil millones de pesos, solo si son amigos de Andy, solo si son amigos del hijo del Presidente. Entonces vamos a echar a andar la refinería y les hago un compromiso aquí en Tabasco, que muchos de los empleos sean para los tabasqueños.

“Que se garantice que los tabasqueños tengan trabajo y basta de decir que no están capacitados. Yo me comprometo a capacitar a los jóvenes, a capacitar a los ingenieros tabasqueños para que puedan trabajar en la refinería y no tengan que venir ingenieros y gente de otras partes del país. En Tabasco hay talento y es justo que los tabasqueños tengan acceso a los empleos de la refinería”, agregó.

Xochitl prometió recuperar el campo porque está sufriendo una sequía tremenda y la gente la está pasando mal, vamos a apoyar a los ganaderos tabasqueños, a los campesinos a los pescadores porque hoy la pesca está del cocol. “Tengan la certeza que yo no voy a abandonar al campo”.

“Y para las mujeres, para las mujeres, soy mujer, sé lo que es la violencia. Yo llegué con una caja de cartón de huevo y mis ropas a la ciudad y no saben lo que la pasé, sé lo difícil que es salir adelante cuando está sola, por eso las mujeres van a contar conmigo, voy a defender a las mujeres, voy a trabajar para las mujeres”, prometió.

Nuevamente los gritos interrumpieron “¡Presidenta, Presidenta, Presidenta!”, “Fuera Sheinbaum”, coreaban los asistentes.

Luego Xochitl les preguntó, “ustedes conocen a un señor que se llama Amílcar, que era compañero de los hijos del Presidente, está millonario. Son unos corruptos, han hecho negocio con la refinería de Dos Bocas, han hecho negocio con el Tren Maya, por eso se van a ir por corruptos. Entonces, Claudia quiere que siga la corrupción ¿Ustedes quieren que siga la corrupción?

"No! ¡Fuera! ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera los López!, ¡Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl!”.