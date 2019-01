Bloqueos en Michoacán y escasez de gasolina afectan el T-MEC, dice la Concanaco

Los trenes varados en Michoacán y la escasez de gasolina tienen afectación en el Tratado Comercial con EU y Canadá por el traslado de mercancías, así como la cancelación de un sinnúmero de visitas a los distintos parques turísticos, respectivamente, reconoció el vicepresidente de la Concanaco-Servytur, Roberto Zapata Llabrés.

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, destacó que el bloqueo de vías en Michoacán, a raíz del conflicto magisterial, registra pérdidas de mil 500 millones de pesos diarios para la industria, además del daño a los inventarios y a la productividad.

Entrevistados por separado en el Senado, Zapata Llabrés, al referirse a la escasez de gasolina, declaró que verdaderamente ha ocasionado daños “terroríficos’’, que impacto junto a la “cuesta de enero’’, que de por sí es complicada; agravó más todo aquello que se tenía previsto en términos de movimientos turísticos, dijo.

Luego de participar en le plenaria del PRD, afirmó que “hemos tenido un sinnúmero de cancelaciones, no solo de turistas individuales, sino también a nivel grupal que definitivamente por una condición lógica no han podido acceder a los destinos o han tenido temor, justamente por no tener accesibilidad. Eso ha tenido un efecto, todavía hasta el día de hoy, fuerte’’.

Respecto a los trenes varados en Michoacán, explicó que hay turismo de negocios que es importante para el país y esos trenes que son fundamentales, en cuanto a lo que es el TLC; “estos trenes son los que llevan y traen la mercancía hacia lo que es nuestro socio principal Estados Unidos, que es prioritario; van y viene entre cinco y siete veces a la semana, agregando valor, regresando y trayendo y moviendo mercancía de un lado a otro’’.

“Esto trae una situación de afectación a lo que es el turismo específicamente, en los parques turísticos hay mucha gente que se desplaza para llevar a cabo todo el trabajo de logística e ingeniería en diferentes procesos y si esto tardar o dilata, más de lo que ahorita se ha observado, traerá algún efecto mayormente negativo’’.

Exige CCE liberar vías

Por su lado, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, urgió a liberar las vías férreas en Michoacán, para que cumpla su función de llevar la mercancía a la industria del centro del país.

“Estamos perdiendo mil 500 millones de pesos diarios con estos bloqueos’’.

Por eso, hizo un llamado a ambas partes, gobierno local y el Estado mexicano, a solucionar a través de las instituciones; que los derechos de los mexicanos no se vean afectados en la búsqueda de derechos de algunos grupos en lo particular, apuntó el empresario.

“Tenemos estos bloqueos desde el 14 de enero, son muchos días que están afectado los inventarios y la productividad del país’’.

Adelantó que los empresarios industria por industria están evaluando presentar denuncias. Es una decisión que cada empresa en su afectación tiene que tomar, finalizó.