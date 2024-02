¿Cómo compró Carlos Slim Telmex? Así se privatizó la empresa

Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa en la Fundación Slim, el lunes pasado, en donde reveló algunos detalles de la situación actual de Teléfonos de México (Telmex), una de sus compañías más lucrativas en México.

Sin embargo, Slim Helú aseguró que Telmex “ya no es negocio”, pues desde hace más de una década opera en números rojos debido a sus altos pasivos laborales y la falta de competitividad en el mercado.

Finanzas Telmex ya no es negocio, pero Slim descarta vender

A pesar de ello, dejó claro que no pretende vender la compañía y, además, prohibió hacerlo a sus herederos.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estar alimentándose el fondo de pensiones y tenemos perspectivas de que hasta 2040 se aliviarán las finanzas (...) Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender en su vida o la de sus hijos. No es un negocio ya, no la voy a vender porque es mexicana”, puntualizó.

¿Cómo compró Carlos Slim Telmex?

El empresario mexicano adquirió Telmex en 1990, cuando la compañía pertenecía al estado mexicano, en aquel entonces, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la venta de la empresa se debió a una transición hacia la privatización como una señal de crecimiento neoliberal, según lo dicho por el propio expresidente en una columna publicada en 2015 en El Financiero.

Cuando se hizo la transacción, el gobierno mexicano tenía 56 por ciento de las acciones y 44 por ciento era propiedad de particulares (usarios e inversionistas).

Grupo Carso adquirió Teléfonos de México en 1990. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

En ese entonces Grupo Carso adquirió Telmex junto con Southwestern Bell International Holding Corp, France Cables Et Radio y un grupo de inversionistas mediante una licitación pública.

Fue hasta 2011 cuando América Móvil se hizo de la totalidad de las acciones de la telefónica Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., con el objetivo de deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y consolidarse como proveedora de telefonía fija y de acceso a internet.

En 1988, Telmex valía 207 millones de dólares, tras una reestructuración fiscal y financiera para maximizar su valor, cuando se anuncio su privatización, ya estaba valuada en 3mil 300 millones de dólares. El gobierno de Gortari vendió por su participación accionaria por 8 mil 615 millones de dólares.