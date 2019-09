Descalifica Grupo Salinas texto en The Wall Street Journal

Grupo Salinas descalificó el texto publicado en The Wall Street Journal que vincula a Ricardo Salinas Pliego con el caso Fertinal. “Es un burdo trabajo de recopilación de información ya publicada y de elementos inconexos”, que busca dañar la relación del empresario y su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una carta dirigida a Timothy Lemmer, editor de Correspondencia del diario estadounidense, el grupo empresario de Ricardo Salinas asegura que el texto "Documents Tie Mexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe", publicado el 4 de septiembre y publicado por Robbie Whelan se refiere a un juicio de 2005 que ya está saldado.

Política ¿Venganza? Ellos son los exfuncionarios investigados por el gobierno de AMLO

“Grupo Salinas está orgulloso de la exitosa transacción de Fertinal y lo ha hecho de conocimiento público”. La carta firmada por Tristán Cales, el Vicepresidente de Asuntos Públicos de Grupo Salinas indica que se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial.

Al momento de su venta, Fertinal era una empresa exportadora, productiva, competitiva y con sólidas perspectivas de futuro; Pemex compró una empresa activa y exitosa.

“El estado actual de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso”, precisa.

“No me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal, porque yo los he padecido a los del Wall Street Journal diciendo mentiras, no porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, es mejor el Reforma”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó si reconsideraría que Salina Pliego formara parte de su consejo asesor o los convenios que tiene el gobierno con Banco Azteca para dispersar los recursos de los programas sociales.

Banco Azteca, la empresa de Ricardo Salinas presentó a finales de enero una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), debido a un artículo de opinión publicado en un diario por Alejandra Palacios Prieto, en su carácter de comisionada presidenta del organismo antimonopolios.

En ese texto, la comisionada menciona que la participación de Banco Azteca en la dispersión de programas sociales significaba un impacto en la dinámica de competencia en el sector bancario.