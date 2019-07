El Bajío sufre un freno económico

La incertidumbre sobre el rumbo del nuevo gobierno y la fecha para la ratificación del TMEC, pero también la desaceleración de la industria automotriz a nivel global, asestaron en los primeros meses del año un duro golpe al Bajío, la región con mayor dinamismo económico.

En el primer trimestre, la actividad económica de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí se contrajo 1.2, 1.0 y 0.7 por ciento, respectivamente, y sólo Querétaro registró un crecimiento de 1.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. En conjunto, las cuatro entidades aportan una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

El desempeño de esa región del país estuvo alineado con la contracción de la economía en su conjunto en los primeros tres meses del año, de 0.2 por ciento frente al trimestre inmediato anterior, aunque contra el mismo periodo del año pasado presentó un avance de 1.3 por ciento . Hoy, el Inegi dará a conocer el dato del PIB del segundo trimestre, cuando de acuerdo con algunos analistas el crecimiento habría sido nulo.

Aguascalientes sorprendió en el reporte difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Producto Interno Bruto (PIB) del estado cayó 1.5 por ciento al compararlo con el del primer trimestre de un año antes, pero si la referencia es el periodo octubre-diciembre de 2018, la contracción llega hasta 3.9 por ciento.

Este retroceso trimestral en una economía que en años recientes ha crecido a tasas promedio de 5.0 por ciento está relacionado con tres factores: el cambio en el gobierno federal, el desabasto de combustibles y el freno en la inversión extranjera por la incertidumbre sobre la ratificación del TMEC, explica Raúl González Alonso, presidente estatal de la Coparmex.

El entorno económico y político nacional sí afectaron a Aguascalientes, aseveró el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

A principios de año el desabasto de gasolina por más de una semana afectó a Aguascalientes y a la región Bajío. Recuerda que entidades como Guanajuato prácticamente se paralizaron y las pérdidas fueron millonarias, aunque autoridades federales minimizaron el impacto.

A esto se sumaron los bloqueos ferroviarios en Michoacán en enero y febrero, que retrasaron el suministro de insumos a industrias locales como la automotriz y farmacéutica, apunta el empresario.

Cifras oficiales indican que la industria manufacturera en Aguascalientes es una de las más dinámica a nivel nacional y el principal motor de la economía local al aportar más de un tercio del PIB estatal.

En diciembre, Nissan anunció un recorte de mil plazas en sus dos plantas, la de Morelos y Aguascalientes, un proceso que se concretó en el primer trimestre del año para enfrentar menores ventas.

Fuente: INEGI

Sobre lo que se avecina para una entidad que hace unos años llegó a crecer a doble dígito, igual que lo hiciera la economía china, el presidente estatal de Coparmex, apunta a un panorama económico que no es tan positivo. El subejercicio del gobierno federal afecta a la construcción, una de las industrias que también son relevantes para Aguascalientes, señala.

GUANAJUATO

Otra de las 13 economías estatales que en el primer trimestre tuvieron retrocesos es Guanajuato. Su caída, de 1.0 por ciento, contrastra con el crecimiento promedio de 4.0 por ciento en los últimos años.

Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, atribuye el dato a la incertidumbre sobre la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la falta de inversión del gobierno federal.

“Lo que más nos frena en la atracción de inversiones es la incertidumbre previa a la firma del Tardado de Libre Comercio, lo más importante es dar certeza al inversionista local y al extranjero con las actitudes y las decisiones del gobierno federal”, declaró.

De la industria manufacturera automotriz, que comparten los cuatro estados del Bajío, Mauricio Usabiaga aseguró que hay una desaceleración a nivel mundial.

Aunque no dio aún el nombre de la empresa automotriz que se instalará en Apaseo el Grande en los próximos meses, dijo que se sabe que beneficiará a cerca de 140 ciudadanos con empleo directo.

SAN LUIS POTOSÍ

En San Luis Potosí, la contracción de 0.07 por ciento en el primer trimestre se explica por una causa: la falta de certidumbre sobre las políticas del gobierno federal.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad, Clara Leticia Serment Cabrera, dijo que existe preocupación en el sector privado, temen que ante la falta de certeza haya fuga de capital. "Necesitamos un cambio de timón para poder tener esa confianza y que los capitales sigan llegando y creciendo”.

Finanzas "El tiempo corre", Pence urge a demócratas aprobar el T-MEC

“Mientras no haya certidumbre con el gobierno no creo que podamos salir adelante, veo las cosas bastantes difíciles por ese motivo, Hasta ahorita no lo habíamos sentido porque traíamos un impulso importante de crecimiento y eso nos ayudó mucho en el primer semestre, pero en este segundo semestre lo veo difícil”, expresó.

El presidente de Coparmex en la entidad, Jaime Chalita Zarur, mencionó que desde el último trimestre del año pasado hubo una desaceleración en la economía a nivel internacional, y que “ese tipo de situaciones se habían venido enfrentando en otras ocasiones de una mejor manera”.

Hoy, dijo, con las nuevas autoridades, "en búsqueda de la 4T, es diferente la forma de confrontarlas, pero esperamos que esta situación se resuelva”.

Por último, ambos empresarios coincidieron en que el impulso y el desarrollo de la Alianza Centro-Bajío-Occidente será fundamental y benéfica, porque dará un respiro al complicado panorama económico que han estado viviendo los estados.

“San luis Potosí ha bajado en el dinamismo económico, pero a un corto plazo, derivado de los acuerdos que han tenido los gobernadores de Guanajuato, Querétaro, San Luis, Aguascalientes y ahora Jalisco. Me parece que este acuerdo nos va a dar una presencia internacional envidiable, y que esa presencia nos va a ayudar mucho en materia de inversión nacional y extranjera para ir repuntando poco a poco”, apuntó Chalita Zarur.

CON INFORMACIÓN DE PATRICIO SERNA, EL SOL DE IRAPUATO, Y DANIELA ARANDA, EL SOL DE SAN LUIS