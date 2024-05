El ISSSTE le paga a 7 mil enfermeros profesionales como "auxiliares"

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene pendiente la profesionalización de su cuerpo de enfermería, lo que corresponde a más de 30 mil profesionales.

“No es válido tener a siete mil enfermeras especialistas a nivel nacional, con sueldos de 6 horas y como auxiliares. Lo hemos dicho con autoridades del Instituto, en la Junta Directiva y en la Cámara de Diputados”, denunció la doctora Norma Liliana Rodríguez, presidenta del Sindicato de dicha institución.

“Nos duele el rezago en el ISSSTE tanto en instalaciones, equipo médico, insumos y en capital humano. Y no hablamos de infraestructura en malas condiciones, porque el Instituto es antiguo y no se le ha cuidado y no precisamente por los trabajadores que han hecho lo humanamente posible”, agregó.

La dirigente gremial dijo durante la inauguración del VIII Congreso Internacional de Enfermería del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) que "lo que vive el Instituto es un espejo de lo que los trabajadores también padecen: un rezago salarial”.

En este evento que tiene lugar en el Teatro Ciudadela, la doctora Rodríguez resaltó que se insiste en el apoyo económico que se otorgó a los trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que presentaron título y cédula y se les dio un bono por concluir la licenciatura.

“Hemos solicitado en varias ocasiones a las administraciones del ISSSTE anterior y actual que se dé el mismo trato. No podemos exigir un trato de primera sí a nosotros nos tratan de segunda cuando tenemos la misma capacidad técnica y profesional que los demás”.

Reconoció que a veces se cometen injusticias como por ejemplo, las más de 7 mil enfermeras del Instituto a nivel nacional que todavía cobran un salario de 6 horas y que se les paga como auxiliares de enfermería, aunque sean licenciadas, con maestrías y doctorados.

“Y aunque sean líderes en sus áreas y trabajen con muchas deficiencias en infraestructura. Las más de 30 mil enfermeras del ISSSTE son las mejores del sector salud”, agregó.

En la apertura de trabajos del Octavo Congreso Internacional de Enfermería que organiza el SNTISSSTE, la titular del gremio agradeció a las enfermeras por su dedicación, cariño a su profesión, entusiasmo, entrega y acompañamiento que dan a los pacientes.

“Es lo único que se llevan en su corazón las enfermeras del ISSSTE que son el pilar de la salud en México”, dijo.

Comentó que el Sindicato del Instituto le apuesta a la capacitación como herramienta fundamental para la excelencia en los servicios que presta.

De este congreso, la dirigente gremial comentó que se lleva a cabo en el marco del Día Internacional de Enfermería que se celebró este 12 de mayo.

Su objetivo comparar a través del análisis de las políticas de salud, modelos de evaluación, principios éticos, legales, reglamentarios y tecnológicos de la perspectiva nacional e internacional de los profesionales de la enfermería ante el desarrollo tecnológico y económico de los cuidados.

Dentro de las actividades se firmó una alianza académica con el maestro Isidro Rodríguez López, representante legal de Growing Up Foudation, organización de Colombia que trabaja con el SNTISSSTE en el diseño y capacitación mediante conocimiento y asesoría para fomentar el cambio de la cultura organizacional.

Participan profesionales de Enfermería de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Italia, Perú, El Salvador, Uruguay y México.









