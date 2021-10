¿Por qué las aerolíneas venden más boletos que los asientos que tienen?

Durante las vacaciones, muchas veces aprovechamos las rebajas y descuentos que nos ofrecen las aerolíneas en los distintos destinos turísticos, y algunas veces se da la problemática de que el vuelo ya está lleno y no te dejan ingresar al avión.

Si te ha pasado, este método es una práctica que realizan las aerolíneas en donde venden o reservan más de su capacidad total y se le conoce como overbooking.

¿En qué consiste esta práctica para las aerolíneas?

Este método tiene su origen en las aerolíneas de EU a mediados del siglo XX, el cual se relaciona con el dinero, la eficiencia y el análisis estadístico, esto según la investigación Una Introducción al Problema del Overbooking en el Transporte Aéreo de David Canca.

La investigación señala que las aerolíneas buscaban la manera de poder mover la creciente cifra de pasajeros que se registraba en los aeropuertos, y según datos, el promedio de personas que llegan a su vuelo es de alrededor de un 5%, aunque en ciertas ocasiones, puede llegar a ser hasta el 15%.

En comparación, son más las ocasiones en que las aerolíneas no reciben a las personas que adquirieron o reservaron un boleto , en comparación a las que el personal de una aerolínea ofrece disculpas a los pasajeros por no permitirles el abordaje.

Cuando se compra un boleto para volar, se elige un avión e incluso un asiento, pero técnicamente, no se está adquiriendo un lugar específico en ese vuelo. Lo que se compra es el traslado entre una y otra ciudad.

Asimismo, cuando los pasajeros compran los boletos del avión, la aerolínea no tiene manera de conocer cuántas personas abordarán al vuelo, ya que al final muchos terminarán por no tomarlo.

Es así que las aerolíneas al vender más asientos de los que se tenga permitido, asegurar con estadística de que cada vuelo alcance o se acerque a su máxima capacidad. Evitando pérdidas millonarias haciendo que el costo técnico de un vuelo no se recupere con los boletos vendidos del avión.

¿Esta práctica es legal?

Por extraño que parezca, este método es recurrente en aerolíneas de todo el mundo, y según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la sobreventa de vuelos "es una práctica que usa la mayoría de las aerolíneas para protegerse y reducir el impacto económico, y es totalmente legal".

En la Ley de Aviación Civil, publicada en 1995, se señala en el artículo 52 que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario, que tengan por consecuencia la negación al ingreso del transporte, el concesionario deberá:

Reintegrar el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. Ofrecerle , con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica si así se requiere.

, con todos los medios a su alcance, en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de si así se requiere. Alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo;

con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; Alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Transportarse en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el ingreso.

Es importante señalar que la ley establece que en caso de el transporte lo hagan de manera gratuita, con tarifas reducidas que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o lo hiciere fuera del tiempo fijado para documentar, no se aplicará las anteriores obligaciones del artículo 52.

Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en México hasta el mes de agosto se han registrado 7.78 millones de pasajeros que han viajado de manera nacional e internacional en el país.