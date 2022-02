Empresas de EU deberán replantear permanencia en México si se aprueba reforma eléctrica

Este martes, la American Chamber of Commerce afirmó que en caso de aprobarse la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México por amenazar compromisos climáticos.

La directora general de la American Chamber of Commerce en México (Amcham), Ana López Mestre Martínez, señaló que la principal preocupación de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica.

“Las grandes empresas americanas tienen compromisos climáticos tan serios como poder llegar a operar con el 80 o el 100 por ciento de energías limpias en la siguiente década" afirmó la titular.

"Esto quiere decir que, si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país".

López Mestre señaló que la reforma cancelará antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieran inversiones muy importantes.

Subrayó que de aprobarse, impactaría la producción industrial porque en lugar de comprar electricidad en un mercado abierto, habría un jugador con ventaja que, además, sería el mismo que ponga las reglas.

“Compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35 por ciento de energías limpias para 2024”.

Hoy en #ParlamentoAbierto #ReformaEléctrica, AmCham reitera el valor del diálogo para movernos en la dirección correcta: energías limpias, competencia, certeza jurídica. pic.twitter.com/rIr4kdKiKG — American Chamber/Mexico (@AmChamMexico) February 8, 2022

La titular señala que esta reforma afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores y pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes

Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica para T-MEC y socio en AGON-Economía, Derecho, Estrategia, indicó que la reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría haber represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra del país.

Refirió que el capítulo 8 de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el Tratado, a través de cambios constitucionales.

“¿Qué es lo que sucede? Cualquier cambio constitucional, a leyes secundarias o reglamentos técnicos tiene que ser compatible con los compromisos del Tratado. “No podemos tomar el capítulo 8, el cual tiene que ver con hidrocarburos y argumentar que eso da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que se tienen del Tratado”. Agregó que el T-MEC protege las inversiones en el sector eléctrico a través del capítulo 14 en materia de inversión.

Hay reglas en el Tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación a favor de los monopolios estatales, añadió.

Reforma Eléctrica de AMLO no contraviene T-MEC: Jiménez Vázquez

Por su parte, el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Raúl Jiménez Vázquez, afirmó que, la Reforma del presidente de ninguna manera contraviene al T-MEC, pues esta cumple con una responsabilidad política, social, jurídica e histórica de orden superior.

“Garantiza los intereses supremos de la nación, asegurar una vida digna, es necesaria e impostergable, está alineada a los principios vertebrales del constitucionalismo social y, de ninguna manera, contraviene el T-MEC”, enfatizó.

Detalló que en el capítulo 8, relativo al rubro de la energía, se establece que: “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”, esto significa que la propuesta constitucional no está constreñida por el ámbito de aplicación de materia del T-MEC.