Gastan más y perciben lo mismo: familias tienen otros datos sobre disminución de la pobreza

La ciudad patrimonio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, está entre los 15 municipios del país que tuvieron mayor disminución en habitantes en situación de pobreza, en 10 años, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Sin embargo, algunas personas indican que el ingreso es el mismo, pero los gastos ya no. El simple gasto que hacen en los mercados es más elevado.

Verona Guerrero, del barrio del Valle del Maíz, comentó que ella no ha visto cambios y que le gustaría saber en qué se basa el Coneval para decidir si es menos o más pobre la población.

“Sigo comprando menos con el mismo sueldo. Y todo aumenta, excepto el sueldo. Entonces, no he visto, en lo personal, disminución de pobreza, y en lo general, no he escuchado alguna satisfacción de la gente que diga que le va mejor económicamente (…) Quisiera saber a qué le llama pobreza Coneval y qué parámetros utiliza para decidir si es menos o más pobre la población en Guanajuato”.

"Ni calles tenemos"

Guerrero comentó que sí realiza sus tres comidas al día que se basan en verduras, semillas, fruta y poca carne. Su casa no carece de servicios básicos como luz, agua potable y luz.

Platica que sus hijos no dejaron de ir a la escuela con este panorama de mayores gastos, pero aclara “no es porque el gobierno me de beca, sino porque yo invierto en la educación de mi hijo”.

Por otro lado. Montserrat Vázquez, de la colonia Santa Cecilia, coincide en que las cosas son más caras y ya no es posible comprar lo mismo que antes. En su caso, dice que su ingreso ha empeorado después de la pandemia.

Y Anahí Herrán, quien estudia y trabaja es de la comunidad de Atotonilco, expresó que ella siente que no ha reducido nada la pobreza, al contrario, cada vez hay más personas batallando en sus gastos del diario.

“El nivel de ingreso es el mismo, pero el nivel de gasto ya no es el mismo. Sigue uno ganando los mismos tres pesos y si tú vas al súper y antes gastabas uno, ahora ya estás gastando uno y medio o dos, no es que percibas menos, pero tu egreso es mayor”.