HSBC responde a clientes que acusan doble cobro: por una falla no se aplicó

El pasado 2 de febrero, a cientos de clientes del banco HSBC se les aplicaron cobros de compras que afirman ya habían sido descontados y las quejas no se han hecho esperar, sobre todo en la red social X, antes Twitter.

La primera explicación que les dio banco fue que las compras que realizaron con tarjeta de débito del 28 de diciembre del 2023 al 1 de enero del 2024 no fueron cobradas a cada cuenta “por causas ajenas a HSBC” y lo aplicó apenas este mes.

Sin embargo, los clientes de HSBC afectados por estos movimientos bancarios reiteran que esos cobros ya habían sido descontados en su momento.

Consultada al respecto, Lysette Bravo, del área de Comunicación del banco HSBC, negó que se trate de un doble cobro.

Explicó que debido a una falla del sistema, que el banco aún "está revisando", no aplicó a los clientes algunos cargos de diciembre, por lo que ahora se están procesando.

"Se invita a los clientes a revisar sus estados de cuenta para verificar que los cargos de diciembre no se hicieron y por lo tanto no se trata de un doble cobro", aseguró.

Sobre el número 55 57 21 33 90 que HSBC está proporcionando a los clientes para dudas o aclaraciones adicionales y las quejas por los tiempos de espera prolongados para ser atendidos en el call center, dijo que se debe a una elevada demanda, pero se están procesando.

En las últimas horas, clientes del banco HSBC se llevaron gran sorpresa y descontrol cuando de sus cuentas fueron descontados cobros de compras que aseguran ya habían sido aplicados a finales de diciembre del 2023 y en enero de este año.

“Por qué están haciendo esto? Amanecí con menos dinero en mi cuenta de débito y me están cobrando algo que en su momento ya lo habían cobrado…. Veo que no soy el único afectado!! Necesitamos que den la cara y arreglen este problema!!”, señaló otro de los afectados en X.

Por ello, han acusado al banco de cometer “un robo masivo”, como el usuario @karelializama, quien afirmó: “están cobrando doble lo que se pagó en diciembre, que en su momento se descontó de las cuentas y hoy están sombrándose otra vez los movimientos de diciembre. Dejando a sus usuarios no solo con cuentas vacías, sino debiéndoles dinero”.

