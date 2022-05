Insisten en desaparecer al IMTA pese a sequía y desabasto de agua en grandes ciudades

En medio de una severa sequía que en diferentes grados afecta al país, con problemas de contaminación del agua, el desabasto a las grandes ciudades y de los efectos del cambio climático por las acciones que las sociedades realizan en todo el orbe, sigue en el aire la espada de Damocles sobre el cierre del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en Jiutepec, Morelos.

Este organismo público descentralizado que enfrenta los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques de investigación y desarrollos tecnológicos, padece las vicisitudes de que su director, Adrián Pedroza Acuña, “no da la cara desde hace dos años a los 205 investigadores que lo conforman”.

“Nombrado en marzo de 2019 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) bloquea todos los proyectos y por ende el IMTA carece de recursos propios. Hasta antes de su llegada, cada año se contrataban nuevos proyectos que firmaban los directivos”, refiere a El Sol de México, el ingeniero Rafael Espinosa.

Secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), dijo que tuvieron que cerrar las puertas del Instituto, al no presentarse el director a una reunión que ya estaba concertada.

“No nos quedó de otra y hacer esa presión y obligarlo. Nunca se presenta. Siempre manda a personas que no toman decisiones. De manera que no podemos avanzar en pendientes que se tienen”.

"El más grave es la permanencia del Instituto, pero hay otros asuntos internos que se tienen que resolver pronto, como la deuda que se tiene con los tecnólogos del agua. Ya son cuatro años consecutivos que no se acreditan los estímulos económicos por productividad".

Ellos tienen que buscar los recursos económicos para poder hacer los pagos. Se trata de 205 personas las afectadas a quienes les adeudan ya $10 millones de pesos.

Enfatizó en entrevista el ingeniero Espinosa, que el director general del IMTA, Adrián Pedroza Acuña "está de acuerdo en que se cierre el Instituto. Desde 2019 nos anunció que él está de acuerdo con esa decisión".

“En el IMTA no se trabaja al ritmo de siempre, desde que nombraron a este director, porque ha bloqueado todos los proyectos. El entró en marzo de 2019, cuando dijo que ya no se iban a contratar a los tecnólogos del agua, porque él iba a traer la abundancia por sus buenas relaciones con la Semarnat; pero no fue así”.

El mismo ha bloqueado la firma de muchos proyectos que se han perdido. Por eso el Instituto no tiene dinero. Cada año entran menos proyectos. Obviamente, los tecnólogos hacen gestiones, hay proyectos de continuidad. Esos proyectos los tienen que firmar los directivos; pero no lo hacen.

De tal manera que poco a poco se merman los recursos del Instituto. No dudo de que van a decir: ¿Cómo quieren ustedes dinero, sí no meten proyectos? “Es un círculo vicioso en el que quieren hacer creer a la gente; pero la gente del IMTA ya se cansó y por eso se tomó la decisión de cerrar las puertas de sus instalaciones de manera intermitente”.

“Y presionar al director Pedroza, primero a que se presente. No ha dado la cara desde hace dos años. Solamente lo vimos cuando anunciaron que iba a estar al frente del IMTA y el 17 de diciembre de 2021, cuando dijo que van a extinguir al Instituto. Son las dos únicas veces que lo hemos visto”, enfatiza el ingeniero Espinosa.

Refiere el líder del SITIMTA: "En 2019 lo presentó la titular de Semarnat como nuevo director del IMTA. Ahí manifiesta que tiene una buena relación con la Secretaría del Medio Ambiente y que no va a haber problemas y que habrá abundancia en el Instituto. Y a los dos años, él mismo dice que “siempre no va a ser así y el Instituto se fusionará con Conagua y desaparecerá el IMTA”.

Y respecto a los trabajadores, según se dice, los va a contratar la Comisión Nacional del Agua, pero la verdad, Conagua tiene un régimen muy diferente a nosotros. “Definitivamente, la gente se saldría del IMTA, no entrarían a Conagua”.

BUSCAN ENTREVISTA CON AMLO

¿Ante esto, qué procede?

-Continuar el cabildeo que hacemos. Buscar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que él con el conocimiento de esta situación, tome las medidas necesarias y dé las instrucciones que le parezcan.

Nosotros consideramos que el IMTA es fundamental para la vida del país. Y sus 205 investigadores no son suficientes. El país requiere por lo menos 5 sedes del Instituto en todo el país, pero no las hay. Solo hay una y la quieren cerrar.

El IMTA es una institución que se dedica a buscar soluciones a la actual problemática del agua y revertir lo que se pueda, es a través de la investigación de las instituciones operativas. Es lamentable que el Presidente de la República, pero sobre todo la gente de su confianza lo mal informe.

No queda otra más que nosotros, como trabajadores decirle al Presidente la situación real y hacerle ver que está equivocado; pero la gente que tiene abajo no nos escucha. Por eso necesitamos hacer las movilizaciones y todo lo que sea necesario para que este director responda, dé la cara y en segundo lugar.

Movilizarnos en la CDMX frente a la Semarnat y hacer presión. Y no iríamos solos sino con compañeros de otros sindicatos, advirtió.