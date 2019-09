AMLO minimiza al sector energía en informe de Gobierno: analista

El analista Ramsés Pech consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó en su informe al sector energía, ya que sólo se refirió a los hidrocarburos y mostró que México, aun teniendo las herramientas, carece de un plan energético.

El sector energía es diverso en México y "sólo habló de mantener la producción de crudo, ductos negociados y refinerías que pasaron de 32 a 42% de utilización. Combate al robo de combustible y hasta ahí quedó la energía".

Pech consideró que la electricidad es parte primordial del sistema energético por lo que se debería pensar en un proyecto integral.

"México tiene la herramienta para hacer el plan que es la reforma energética y un mercado creciente interno, el cual podría ser más atractivo para la inversión directa extranjera, pero hoy en día no hay un proyecto a seguir".

Ramsés Pech agregó que "se podría hacer una política de largo plazo en conjunto con privados, Poder Legislativo y sociedad para tener en específico a dónde debemos llegar en energía".

México, fuera de línea

México está desorientado y no maneja el mismo lenguaje del sector energía a nivel mundial, "tenemos hoy día una torre de babel mundial económica y energética a donde México al parecer no está entendiendo en qué idioma se está hablando, al creer que con recursos propios puede tener crecimiento económico y reiterando que el cero no es crecimiento", dijo el analista.

En décadas anteriores, dijo Ramsés, se desaprovechó el alto precio del petróleo y ahora "se desaprovechan capitales de inversión que buscan mercados con proyectos de largo plazo como en México".

Pech puntualizó que en estos nueve meses el gobierno federal se ha concentrado en desarrollar la industria de hidrocarburos y dejó en segundo plano la generación de electricidad.

Además de que su falta de plan provoca respuestas lentas para que los privados entren a invertir en energía y "puedan cubrir lo que las empresas productivas no pueden realizar".

Lo anterior ha provocado suspensión de obras de energía en extracción, transformación e infraestructura, dando lugar "a que los tiempos de ejecución se atrasen y no estén de acuerdo a los tiempos del mercado", dijo el analista.

Por último, señaló que la actual administración, al igual que otras anteriores, "tiene visión de corto plazo" y proyecta planes para las empresas productivas del Estado que dependen del presupuesto para mover la economía.