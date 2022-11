Mastodon supera los dos millones de usuarios tras la llegada de Musk a Twitter

Con un mensaje que reza, “el futuro de las redes sociales no tiene que pertenecer a un multimillonario, puede estar en manos de sus usuario”, Mastodon anunció que alcanzó los dos millones de usuarios.

Y es que con la reciente compra de Twitter por parte del polémico magnate Elon Musk, muchos han especulado que habrá cambios radicales en la forma en que opera la red social del pajarito azul.

Estos cambios se han visto en las últimas semanas con el despido de buena parte de los empleados de Twitter en todo el mundo, junto a sus directivos, personal que Musk comienza a cubrir con gente de sus otras empresas como Tesla y Space X.

Frente a esta difícil situación, los usuarios de Twitter han decidido migrar a otras plataformas como Mastadon que ha ido aumentando en suscriptores en gran cantidad.

Tan sólo del 20 al 27 de octubre se registró un incremento exponencial en las suscripciones a Mastodon. En los primeros días se registraron al menos 18 mil personas, situación que destacó su director Eugen Rochko.

Sin embargo, el cambio de plataforma tomó fuerza cuando salió el hashtag #TwitterMigration. Para el 28 de octubre, ya se habían contabilizado 70 mil nuevas cuentas, lo cual provocó una sobrecarga en los servidores de la red social.

Mastodon es una red social fundada en el 2016, esta se fundó en Berlín y aquí los mensajes que escribas se llaman Toots, lo que sería el equivalente a un Tweet. Tienen un límite de 500 caracteres, prácticamente el doble de los 280 que ofrece Twitter.

Esta red social funciona con tres líneas temporales, historias del tiempo principal, donde se muestran los “toots” de la gente que sigues; le sigue tiempo local, donde ves los mensajes de integrantes de la instancia donde te has registrado, y por último historia federada, donde verás líneas de tiempo públicas o de usuarios de otras instancias.

Un enfoque diferente

No faltan otras redes sociales listas para dar la bienvenida a cualquier éxodo de Twitter, desde Tiktok de Bytedance hasta Discord, una aplicación de chat ahora popular mucho más allá de su base original de jugadores.

Los defensores de Mastodon dicen que su enfoque descentralizado lo hace fundamentalmente diferente: en lugar de ir al servicio proporcionado centralmente de Twitter, cada usuario puede elegir su propio proveedor, o incluso ejecutar su propia instancia de Mastodon, al igual que los usuarios pueden enviar correos electrónicos desde Gmail o una cuenta proporcionada por su empleador o ejecutar su propio servidor de correo electrónico.

Ninguna empresa o persona puede imponer su voluntad sobre todo el sistema o cerrarlo por completo. Si una voz extremista surgiera con su propio servidor, dicen los defensores, sería bastante fácil para otros servidores cortar los lazos con él, dejándolo hablar con su propio grupo cada vez más reducido de seguidores y usuarios.

El enfoque federado tiene sus inconvenientes: es más difícil encontrar gente a la que seguir en la expansión anárquica de Mastodon que en la ordenada plaza del pueblo que pueden ofrecer Twitter o Facebook administrados centralmente.

No obstante, su creciente grupo de partidarios dice que se ven superados por las ventajas de su arquitectura.

Rochko, cuya fundación Mastodon funciona con un presupuesto reducido de financiación colectiva complementado con una modesta subvención de la Comisión Europea, ha encontrado una audiencia particularmente receptiva entre los reguladores europeos conscientes de la privacidad.

Si bien Mastodon está más ocupado que nunca, todavía tiene muy pocos nombres de la política y el mundo del espectáculo que han hecho de Twitter un hogar en línea adictivo para los periodistas en particular. Pocos conocen al cómico Jan Boehmermann -la respuesta alemana a John Oliver- fuera de su país, pero cada día llegan más nombres.

Para Rochko, el único empleado a tiempo completo del proyecto, que programa en su casa en un pequeño pueblo del este de Alemania por un modesto salario mensual de dos mil 400 euros (2.394,96 dólares), el trabajo continúa.

"¿Me creerías si te dijera que estoy extremadamente cansado?", dijo para Reuters

|| Con información de Reuters ||