Celebridades le dicen "Bye, bye" a Twitter por Elon Musk

La llegada de Elon Musk a Twitter no ha sido una buena noticia para muchas personalidades, pues varios han anunciado a través de la misma red social que cerrarán sus cuentas.

Si bien el multimillonario ha dicho que se encargará de que en la red del pajarito azul exista libertad de expresión; no se ha interpretado como buena señal que a días de haber tomado el control de la app, Musk anunciara un posible cobro de ocho dólares por cuentas verificadas. O que los comentarios de odio tomen fuerza en la app.

Entre algunas estrellas de Hollywood que han decidido dejar Twitter son:

Shonda Rhimes, la creadora de la famosa serie Grey’s Anatomy.

En su último tweet publicó, “No pienso quedarme aquí para lo Elon tenga planeado, bye”.

Not hanging around for whatever Elon has planned. Bye. — shonda rhimes (@shondarhimes) October 29, 2022

La ganadora del Grammy, Sara Bareilles, se despidió el 30 de octubre de sus seguidores, diciendo:

“Twitter fue divertido. Estoy fuera. Nos vemos en otras plataformas. Lo siento, esto no es para mí".

Welp. It’s been fun Twitter. I’m out. See you on other platforms, peeps. Sorry, this one’s just not for me. ❤️🙏🏼 — Sara Bareilles (@SaraBareilles) October 30, 2022

La cantante y pianista estadunidense Tony Braxton también anunció su salida de la red.

“(...) El discurso de odio escondido bajo la libertad de expresión es inaceptable (...)”, expresó.

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC. — Toni Braxton (@tonibraxton) October 29, 2022

Ken Olin, productor de This is Us, también dijo adiós y su último mensaje fue:

“Mantengamos la Fe, protejamos la democracia, tratemos de ser amables (...)”.

Hey all -

I’m out of here. No judgement.

Let’s keep the faith.

Let’s protect our democracy.

Let’s try to be kinder.

Let’s try to save the planet.

Let’s try to be more generous.

Let’s look to find peace in the world.

💙 — Ken Olin (@kenolin1) October 28, 2022

Mick Fole, luchador profesional y actor, publicó en su cuenta de Facebook que se tomaría un descanso de Twitter.

“La desinformación y el odio se parecen estar fomentando. Me tiene el estómago hecho un nudo”.

La actriz neoyorquina, Téa Leoni, también se sumó a la lista. Y su cuenta ya no está activa. Su última publicación decía:

“Me retiro de Twitter hoy, vamos a ver cómo están las cosas cuando todo se acomode".

De acuerdo con The Daily Mail, la cuenta de Amber Heard desapareció a los pocos días de que Elon Musk hiciera la compra por 44 mil millones de dólares de la red social Twitter.

LeBron James, la estrella de la NBA, no se ha retirado de su cuenta, pero ha denunciado que las palabras racistas han aumentado 500 por ciento en Twitter, tan sólo 12 horas después de que Elon cerró la compra.

La huída de las celebridades se debe al temor de la desinformación y teorías conspirativas, justificadas por la libertad de expresión, pues Elon Musk tiene como objetivo cambiar las políticas en la moderación de los comentarios.

Muchas de estas celebridades progresistas tampoco se han sentido cómodas después de que el magnate decidiera desbloquear al ex presidente Donald Trump, tras ser vetado de la red por comprobarse su participación en el asalto al Capitolio, según la comisión de investigación del Congreso estadounidense

También fue polémica la restauración de la cuenta del rapero Kanye West, después de haber realizado comentarios pro nazis y antisemitas.