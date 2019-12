México rechaza que EU supervise cumplimiento de la reforma laboral

El Gobierno de México está proponiendo a Estados Unidos y Canadá un panel tripartita para resolver controversias en materia laboral en el marco del acuerdo comercial.

Lo anterior, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por México no acepta la supervisión de inspectores para ver si una empresa cumple o no con lo establecido con la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática. No se aceptó, refrendó el mandatario en su conferencia mañanera.

Nosotros, dijo, aceptamos la reforma laboral, coincide con nuestras convicciones y es petición de los trabajadores que haya democracia sindical, sin dirigentes impuestos, que no haya sindicatos blancos, líderes charros, “charrerias’’, que las elecciones sean libres y limpias con voto directo y secreto y no se perpetué en el poder los dirigentes.

Esto, prosiguió el mandatario, llevo a la aprobación de una ley con esas características; los del partido democrática de Estados Unidos, a pesar de que se aprobó la ley, plantearon que habría problemas de ejecución para llevar a la práctica lo legislado.

“Se habló con ellos, se le dijo: primero que es una convicción del gobierno que haya democracia sindical y buen trato a los trabajadores; segundo, cumplir; y tercero se elaboró un plan de ejecución de la nueva política. Ellos plantearon ¿cuánto presupuesto se iba a destinar? Se les dijo que se autorizaban recursos para tres instancias que interviene’’.

Presupuesto para la Secretaría del Trabajo; recursos para el Poder Judicial que se hará cargo de controversias en lo laboral; y recursos para los gobiernos estatales. Las tres se cumplieron.

“Envíe una carta a la señora Pelosi –Nancy- y a sus representantes, a los que vinieron a hacer el planteamiento, se hizo el ofrecimiento y se acaba de enviar otra carta diciendo: cumplimos’’.

Y otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley.

¿A cargo de quién la supervisión?

“Nosotros no aceptamos eso, una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con lo establecido con la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática. No se aceptó’’.

“Lo que se está proponiendo, si hay una controversia en una empresa, no en todo el sector empresarial o no en toda la industria de México, que pueda haber un panel, que es distinto, donde participemos de manera conjunta: un representante de EU, uno de México y un tercero, para que si no se cumplió con la norma, en un plazo considerable, luego de que se pueda tener tiempo, para reponer el procedimiento, s no se repone, estos panelistas son como jueces, tres, ya deciden si realmente hubo la violación o un incumplimiento en materia laboral’’.

López Obrador insistió en que se apruebe el tratado comercial porque no quiere que pase más tiempo por los efectos que tiene el proceso electoral.

¿Este tema podría descarrilar la aprobación?

Ese tema es complejo, lo estamos atendiendo con toda transparencia, tenemos un buen negociador, Jesús Seade, estamos informados, él ya sabe que sí y que no.

¿La pretensión era que EU y Canadá supervisarán la aplicación de la Ley laboral en México?

Sí.

¿Gobiernos, congresos, con que mecanismo presionaron?

Gobierno.

El mandatario insistió que inspectores no, si resolver controversias mediante la creación de lo que llaman paneles en condiciones de igualdad.

“Esto tiene una parte que ven bien los trabajadores y otra que no gusta a los empresarios; en el caso de los trabajadores lo consideran una garantía para que realmente se cumpla lo que está en la ley’’.

Incluso, los demócratas han llegado a decir que “no es por nosotros, que nos tienen confianza, sino que es un tratado que va a quedar establecido y que no saben qué va a pasar después, por lo que quieren puntualizar’’.

En el caso de los empresarios, con razón también, argumentan que esto puede ahuyentar la inversión o que tiene el propósito de que no haya la confianza suficiente para el establecimiento de las empresas si existen estos mecanismos de verificación de los compromisos y que esto lo pueden estar haciendo para que no se instalen las empresas en México y ellos puedan retener sus empleos.

Asimismo, López Obrador refrendó que tiene toda la confianza al subsecretaerio Jesús Seade, “es mi representante, tiene la confianza para firmar, pero al mismo tiempo, ya que él esté satisfecho, antes de firmar, que pida un tiempo para consultar a los senadores mexicanos, aunque la ratificación se dé después, pero antes se consulte para tener la opinión del Senado, aún de manera informal.

Tenemos la facultad del Ejecutivo de firmar, pero estoy pidiendo a Jesús haya la consulta a Senadores, porque tiene que ratificar, porque es un Adendum.