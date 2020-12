No aumentarán impuestos en 2021: AMLO

Luego de sostener que los impuestos no se incrementarán para el año entrante, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la posibilidad de que el próximo 1 de enero no entre en vigor el incremento inglaxjio que se agrega a cada producto.

Desde su tradicional conferencia mañanera, López Obrador explicó que contrario a lo que aseguran sus oponentes no se tiene contemplado un aumento de impuestos para 2021 pero si estaba proyectado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un ajuste a la inflación.

"No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación, mi sugerencia a Hacienda es que para que no haya lo de siempre, el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios a una proporción mayor, para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el incremento inflacionario que se agrega a cada producto, pero no tiene por qué haber aumento porque no se incrementan los impuestos en términos reales", afirmó el mandatario.