No se dará cheque en blanco a empresas por refinería Dos Bocas: Sener

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, justificó que no hay empresas en la industria petrolera libres de actos de corrupción, pero si alguien le entrega un listado con al menos tres nombres, será bien recibida.

Después de que El Sol de México dio a conocer que los cuatro consorcios convocados por invitación restringida a la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ha pagado sobornos a los gobiernos de los países en que se han construido más de 200 refinerías.

“La industria petrolera en todo el mundo ha tenido prácticas muy cuestionadas en todas, en todas; yo no te diría hay una que no, no te podría decir. Por eso dije, si alguien sabe y tiene una listita de dos, tres, que estén limpias y con esta experiencia, sería para nosotros maravilloso. Sin embargo, va a correr un mes del 18 de marzo al 18 de abril para las juntas de aclaraciones”, excusó la secretaria de Energía al finalizar el arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Por otra parte, explicó que para blindar las contrataciones públicas utilizarán el método “open book”, además Petróleos Mexicanos llevará mano de la supervisión y administración de la refinería para no entregar un cheque en blanco a las contratistas extranjeras.

Nahle García detalló que para la valoración de las empresas participantes: Bechtel, Worley Parsons-Jacobs, Tachnip y KBR, visitó personalmente a los dueños de las refinerías, especialmente la de Jamnagar en la India, de la cual, le dijeron, estaban muy satisfechos con los resultados.

“Hablé con los dueños de las refinerías, no todos son los del Estado, la de la India ya lo comenté son los privados sobre la experiencia que había tenido con el Project Manager, que es una de estas empresas, por ejemplo, es la empresa Bechtel”, afirmó.

Resaltó que en este mes, del 18 de marzo al 18 de abril se realizarán las juntas de aclaraciones, donde tanto los concursantes como el gobierno federal, expresarán sus dudas en torno al proyecto y al final elegirán a la más capaz.