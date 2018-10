¿Nuevo aeropuerto contempla tecnología para el futuro?, cuestiona Gordoa

Sobre la consulta que se llevará a cabo el próximo jueves de la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) el co-fundador y director general de Service Management Bussiness Unit, Volteo, México, Fernando Gordoa, se preguntó si ambos proyectos (Texcoco y Sta. Lucía) consideran las tecnologías para los próximos 30 a 60 años.

“¿Quién sabe quién está haciendo la consulta?, si a mí me preguntaran yo no me siento calificado para contestar, pero creo es obvio queremos el camino seguro, ¿qué componentes tecnológicos y que diferenciadores tienen cualquiera de las dos opciones? porque la realidad de las cosas es que hoy estamos pensando en un aeropuerto, pero no sé si estamos pensando en los próximos 30 ó 60 años, sería interesante” mencionó Gordoa frente a un auditorio lleno de empresarios en la XVI Cumbre de Negocios.

También cuestionó si el proyecto del Tren Maya, contempla tecnología inteligente, utilización de datos, “como diferenciar e innovar desde el día 01 y cómo vamos hacer esto sea realmente algo que traiga valora a la sociedad adaptando las nuevas tecnologías, ahí hay un reto muy grande.” Añadió sobre la discusión.