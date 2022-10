Rocket: una luz en la caja negra de los bancos

El contexto internacional de incertidumbre y el incremento en las tasas de interés muy probablemente harán que obtener un crédito en 2023 no sólo sea más difícil, sino también más caro, explica el CEO y fundador de la plataforma de asesoría financiera Rocket, Daniel Rojas.

Esto, sin considerar los problemas estructurales del sistema financiero mexicano, en el que ya de por sí 9 de cada 10 aplicantes para un crédito son rechazados.

Es por eso que hoy es el mejor momento para que los usuarios de servicios financieros entiendan por qué los bancos los rechazaron cuando pidieron un crédito, o por qué terminaron con un crédito más caro de lo que esperaban.

Como la define Daniel, Rocket es una plataforma que ayuda a sus usuarios a tener acceso a información sobre cómo el sistema financiero los ve como sujetos de crédito.

Rocket accede a bases de datos e información personal como el historial crediticio, créditos vigentes -incluidos los planes celulares-, morosidad de los mismos e ingresos, así como a los modelos de riesgo; información que de otra manera sólo ven el Buró de Crédito o los analistas de riesgo al interior de los bancos.

A los usuarios Rocket les da toda una serie de puntos de información sobre su perfil financiero, una valoración sobre la puntualidad y el número de sus pagos, la diversidad de los créditos que ha tomado y las consultas hechas en el Buró de Crédito.

Al final, la plataforma ofrece coaching con mucha información sobre cómo mejorar el score crediticio.

La idea es que con este conocimiento los usuarios conozcan su situación financiera, la mejoren, y apliquen para productos en los que aumente su posibilidad de ser aprobados.

"Ayudamos a los mexicanos a que realmente entiendan lo que está pasando en el Buró de Crédito, por qué los bancos los ven bien o mal para otorgarles un producto.

"Esta es información dura y fría. Queremos que los usuarios la entiendan, sepan lo que tiene que mejorar y con eso ir a donde realmente tienen posibilidad de aprobación".

A manera de marketplace, Rocket les acerca a sus usuarios productos de crédito específicamente pensados para ellos y sus condiciones.

Según Daniel, gracias a esto la plataforma eleva el promedio de aprobación crediticia de los usuarios del 10 hasta el 70 por ciento, en promedio.

Estos créditos –añade– consideran la capacidad de pago de las personas, lo que limita la posibilidad de sobreendeudamiento y morosidad.

"Acompañamos para que el proceso de empezar en el sistema financiero no sea muy doloroso y que las personas puedan asumir deudas que sí puedan pagar".

Esta parte constituye el modelo de negocios de Rocket, el cual está basado en la comisión que los bancos le otorgan al aprobar un crédito sin que esto represente carestía para los usuarios.

Sin embargo, Daniel destaca los beneficios que tiene para los usuarios. Reduce los tiempos que invierten en obtener un crédito y los costos por acceder a productos con mejores condiciones.

Pero sobre todo –dice– les da conocimiento sobre lo que está pasando tras las cortinas de los departamentos de riesgo de los bancos, y con ello aumenta la confianza y satisfacción con el sistema financiero.

"Las personas van cuatro, cinco veces y las rechazan o les dan créditos muy caros. Por eso dejan de creer en el sistema financiero. Lo que queremos es romper este círculo vicioso".

Daniel trabajó como consultor en reguladores especializados en identificar y atacar las barreras de entrada al sistema financiero; experiencia que lo llevó a laborar en organismos como la Superintendencia Financiera de Colombia, de Bolivia, el BID y el Banco Mundial.

"Trabajamos con varios reguladores de Latinoamérica, llevándoles buenas prácticas y ayudándolos a encontrar soluciones.

"Rocket nace de ese conocimiento y de ver cómo realmente se necesitaba de alguien que le ayude a los usuarios a tomar esa decisión informada y a encontrar quién es el que se les va a prestar. Porque de otra forma ese círculo no se iba a romper".

A 11 años de haber sido lanzada, Rocket ya contabiliza a 4 millones de usuarios en México, lo que les convierte en la plataforma de asesoría financiera más grande de Latinoamérica.

Este servicio –dice Daniel– está ayudando principalmente a personas de bajos recursos, quienes carecen de cultura financiera.

"Son los que más necesitan nuestra asesoría y el entendimiento de lo que está pasando con sus variables de crédito".

Quince mil tarjetas mensuales

Así, Rocket está involucrado en la aprobación de 15 mil tarjetas de crédito cada mes, de las cuales el 25 por ciento de ellas son el primer producto de crédito de los usuarios.

"Es ganar conciencia, que la gente empiece a entender cómo hay diferentes variables que pueden afectar para que en un futuro tengan mejor acceso a productos financieros de mejor calidad y menor costo".

Daniel recuerda que México cuenta con una de las tasas más altas de rechazo del crédito en toda América Latina. Casi el 90 por ciento de las aplicaciones son rechazadas, la mitad de ellas debido a que no se ajustan al perfil de los usuarios.

Esto tiene implicaciones importantes, pues cada vez que una persona es rechazada en la solicitud de crédito, sus posibilidades de acceder a él en una segunda solicitud se reducen al 20 por ciento.

Además, se genera un mercado negro de "coyotes" que por una comisión se aseguran de que las solicitudes de crédito sean aprobadas.

En opinión de Daniel, esto se debe principalmente a que los usuarios aplican productos inadecuados para ellos, con requerimientos muy estrictos o elevados para su capacidad financiera.

Sin embargo, esto tiene su raíz en una nula comprensión de los modelos de riesgo de la banca tradicional, los cuales pueden considerar hasta 70 variables distintas para evaluar si una persona es apta para aceptar un crédito.

"Hay mucha opacidad en el sistema financiero, tú no sabes cómo calificar para saber si un banco te va a aprobar".

"Alguna vez un director de modelos de riesgo me explicó que éstos son como quesos gruyere con muchos hoyos y cada uno es una variable que miran los bancos. No es una sola variable la que define si vas a salir aprobado".

En experiencia de Daniel, las posibilidades se reducen considerablemente si un usuario cuenta con antecedentes en el retraso de su pagos, especialmente en los últimos 12 meses, y las estimaciones que se hacen entre deudas actuales e ingresos.

En este sentido, la comunicación de la banca tradicional no es clara sobre lo que piden, considera Daniel, pues los bancos simplemente piden ser mayor de edad, ingresos arriba de 10 mil pesos y tener buen historial crediticio.

Daniel explica que la plataforma trabaja directamente con bancos para entender sus modelos de riesgo y saber qué tipo de clientes buscan.

Y es que –refiere– a la banca le interesa reducir el número de bateo de potenciales clientes.

Ningún banco quiere rechazar al 95 por ciento de la gente. Eso es un problema reputacional y de desgaste. Ellos prefieren que uno les lleve personas con altas probabilidades de pasar

Daniel recuerda que el riesgo de que las personas no paguen su primer crédito es alta. Esto explica en parte los muchos requerimientos que pide la banca tradicional para confiar en las personas.

Históricamente en México –comenta– este riesgo lo han asumido tiendas departamentales como Suburbia, Liverpool o Coppel, por ejemplo; sin embargo este tipo de productos pueden ser muy costosos por los intereses.

De manera más reciente las fintech han tenido un papel fundamental en la inclusión financiera facilitada por Rocket.

Muchos de los productos de crédito a los que están accediendo los usuarios de la plataforma van a parar a productos con pocas barreras de entrada en plataformas como Stori, Vexi o Nubank.

"Han llegado muchos nuevos jugadores a complementar la oferta y para que haya más competencia para que las personas puedan acceder a otros productos. Cada vez hay más entidades que están asumiendo el riesgo.

"Hay un producto de crédito para todos los mexicanos, el problema es saber cuál te van a aprobar. Los usuarios que han sido los más damnificados de todo. Estamos reivindicando esa posición donde el que manda y el que dice qué quiere y cómo es el usuario".

Según refiere Daniel, al momento Rocket se limita a acercar tarjetas de crédito a sus usuarios. El plan es comenzar a incursionar en otros productos, como hipotecarios o automotrices, por ejemplo.

Asimismo, planean iniciar la expansión regional más allá de México, para lo cual lanzarán una ronda de inversión por 10 millones de dólares.

El emprendedor se muestra confiado de la economía en la región y el apetito por el crédito a pesar del contexto internacional de incertidumbre, así como ante el incremento en las tasas de interés por parte de algunos bancos centrales.

Sin embargo, no desestima que obtener un crédito ahora sea más difícil.

"Hay un entorno macroeconómico turbulento sin embargo no veo un problema grave de desaceleración económica en México, en 2023 no vamos a crecer como en 2022 pero definitivamente no vamos a llegar a una recesión.

"Creo que hay más miedo que condiciones reales, sin embargo sí es cierto que el crédito se va a encarecer".

Es por estas condiciones –refiere Daniel–, créditos caros e incertidumbre, que hoy es más importante que antes estar bien informado como usuario para acceder a un buen financiamiento que sea sustentable para las personas.

"Entre más apretadas se pongan las tasas de aprobación más importante es que la gente pueda tener acceso a procesos donde les digan qué necesitan.

"No es que estemos en contra de los bancos, son nuestros aliados. Pero queremos que haya una forma más equitativa de balancear la situación y que la gente realmente pueda tomar el control de su dinero".

