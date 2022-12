Biopod: el invernadero del futuro que podría llegar a la Luna

Los planes de la NASA para hacer habitable la Luna crecen con cada expedición exitosa. Mientras que encuentran una forma de que el hombre habite en el espacio, la agencia espacial busca la manera de cultivar alimentos. Como respuesta a esta interrogante, la empresa Interstellar Lab construyó el Biopod.

Esta cápsula es el futuro del cultivo de alimentos. “Nos enorgullece presentar nuestro primer BioPod a gran escala, un momento crucial en nuestra historia”, dicen en su cuenta de Twitter.

Esta empresa fundada en 2018 por Barbara Belvisi, fue seleccionada por la NASA para la construcción de invernaderos capaces de funcionar, primero en la Estación Espacial Internacional y luego en la Luna. Mientras tanto, la cápsula parece estar dando frutos en la Tierra.

¿Cómo funciona el Biopod?

Al interior del Bipod, que en realidad es una burbuja inflable, se puede manipular la temperatura, humedad, oxígeno y el dióxido de carbono del aire, para que las plantas puedan crecer.

Interstellar Lab asegura que el invernadero puede reducir el uso de agua en un 98 por ciento y puede capturar una tonelada de dióxido de carbono cada año, así como acelerar el crecimiento de las plantas.

Además, es completamente autónomo, tiene una altura de cinco metros, 11 de largo y seis de ancho. Para cultivar en tierra el Biopod se sirve de equipos electrónicos e hidráulicos para controlar su interior; las plantas no necesitan tierra, ya que son cultivos hidropónicos y aeropónicos. Asimismo, todos los nutrientes se administran con un aerosol con fertilizante.

¿Y la fotosíntesis? El equipo creó una membrana transparente e inflable donde se filtra la luz y el agua se recicla en un sistema de tratamiento que se almacena en unos tanques. También, contiene un generador de oxígeno, que se controla mediante el algoritmo que se maneja de manera autónoma, este también se adecúa a las necesidades de cada planta.

Eso sí, son costosos. Cada uno cuesta más de 230 mil euros y comenzarán a circular a mediados del 2023, y se espera la creación de 100 unidades, más las que adquirirá la NASA.

La versatilidad del Biopod es una ventaja que quiere aprovechar la Nasa para llevarla a la Luna. De hecho, Interstellar Lab asegura que sólo se infla y se tiene que conectar a una fuente de energía. Elaborada con una infusión de resina, la cápsula está compuesta por cinco piezas de plástico extremadamente ligeras, pero resistentes. Incluso el inflador está dentro de la cápsula.

La NASA busca que el Biopod llegue primer a Cabo Cañaveral el próximo junio y posteriormente, será instalada en la Estación Espacial Internacional.

Es posible, que a largo plazo, el Biopod sea el lugar donde crezcan los primeros huertos en Marte y la Luna, los cuales servirán para dar alimento a los humanos que lleguen al espacio.