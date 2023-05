Netflix: así puedes eliminar usuarios de tu cuenta para que no te cobren de más

Luego de que se diera a conocer que en los próximos días Netflix tendrá algunos cambios y empezará a cobrar a aquellos usuarios que comparten sus contraseñas con personas ajenas a su hogar, comenzó la alarma en muchas personas, así que si dejaste abierta tu cuenta accidentalmente en otro dispositivo o tu ex sigue usando un perfil y no sabes cómo retirarle el servicio, te decimos cómo eliminar esos accesos que ya no quieres.

Y es que, a fin de combatir esta mala práctica, la plataforma de streaming anunció que, si quieres ver alguna serie o película que forme parte de su contenido y no eres el titular, tendrás que tener su visto bueno, ya que se pondrán manos a la obra para cobrarle 69 pesos por el uso.

Es por ello que, si eres el que paga la cuenta, tienes la ventaja de poder administrar los accesos y así podrás evitar compartir contraseñas o perfiles que aumenten tu recibo, y aquí te damos todos los detalles sobre cómo desechar un perfil, de manera fácil y rápida.

¿Cómo eliminar un perfil de la cuenta de Netflix?

Las personas que viven en un mismo hogar, según Netflix, pueden tener su propia experiencia personalizada en la plataforma de streaming y contar hasta con cinco perfiles con una misma cuenta, cada uno con sus propias recomendaciones e historial.

Los perfiles de la app, son los apartados que cada uno de los usuarios puede personalizar con una foto y un nombre independiente, para ver todo el catálogo de series y películas de acuerdo a gustos y preferencias.

Como ya se dijo anteriormente, si dejaste abierta tu cuenta en otros dispositivos, o simplemente compartías tu cuenta con alguien con el que ya no tienes contacto, solo debes de seguir los siguientes pasos:

Entra al menú principal y elige la opción “administrar perfiles” o “cambiar perfiles” Selecciona el perfil que deseas eliminar En el icono del lápiz se desplegará la opción para borrar En “editar perfil” podrás cambiar varios de sus aspectos como el nombre, icono, idioma o clasificaciones permitidas. Si lo que deseas es borrarlo pulsa el botón “Eliminar perfil”

Es importante recordar que, una vez hayas eliminado un perfil de Netflix, no lo podrás recuperar, y aunque lo hagas de nuevo, perderás todos los datos de visionado.

