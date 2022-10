Llamadas con hologramas ya serán una realidad: así funciona el proyecto Starline de Google

¿Recuerdas las películas de ciencia ficción donde mostraban como serían las llamadas del futuro? Pues parece que algo así está cada vez más cerca y Google sería el responsable de este cambio en la comunicación.

Empresas como Meta con el metaverso nos han dado una muestra de la capacidad tecnológica para comunicarnos con otras personas, sin embargo, para hacer uso de esta es necesario utilizar dispositivos como lentes de realidad virtual, limitando más el acceso a esta tecnología.

Este limitante llevó a Google a crear una nueva tecnología de comunicación, la cual, sin necesidad de más dispositivos, te permite comunicarte con otras personas mediante una videollamada con hologramas, la cual es conocida como el Proyecto Starline.

¿Qué es el proyecto Starline de Google?

De acuerdo con la empresa, el Proyecto Starline se puede considerar como "una ventana mágica" la cual permite a los usuarios poder hablar, gesticular y hacer contacto visual con otra persona, pero está en un formato virtual.

El único dispositivo que necesita esta nueva tecnología es una cabina, la cual te permite hacer videollamadas, la cual emplea imágenes en 3D, cámaras de alta resolución, sensores de profundidad personalizados y una innovadora pantalla de campo de luz para producir una experiencia real para las personas que llaman en ambos lados de la pantalla.

Google explica que esta tecnología funciona aplicando investigación en visión artificial, aprendizaje automático, audio espacial y compresión en tiempo real, es decir, que el modelo de la persona con la que estés hablando se va actualizando dependiendo de tu interacción con la herramienta "sin necesidad de anteojos o auriculares adicionales".

Esta tecnología fue anunciada en 2021, durante una época que debido a la pandemia por Covid-19 nos llevó a realizar, cada vez con más frecuencia, llamadas a través de plataformas virtuales.

La empresa busca con Starline tener reuniones virtuales que se asemejen a las físicas.

What is Project Starline? It combines research in computer vision, machine learning, spatial audio and real-time compression with a breakthrough 3D display.



The effect is the feeling of a person sitting just across from you, like they are right there. https://t.co/yLN7CCwFLr pic.twitter.com/dLhhKx7vEH — Google (@Google) May 19, 2021

Hasta ahora, estas cabinas de llamadas 3D se encontraban únicamente en las oficinas de Google en los Estados Unidos, donde los empleados podían probarlas para cosas como reuniones, sesiones de incorporación de empleados y más.

¿Starline de Google saldrá al público?

La compañía también invitó a más de 100 socios empresariales en áreas como medios, atención médica y comercio minorista para hacer una demostración de la tecnología en sus oficinas y ofrecer sus comentarios sobre la experiencia.

Con el lanzamiento del nuevo programa de acceso temprano, socios corporativos como WeWork, T-Mobile, Salesforce y Hackensack Meridian Health podrán probar las cabinas telefónicas en sus propias oficinas, lo que le brindará a Google comentarios e información valiosos sobre cómo se usaría dicha tecnología en el mundo real.

De acuerdo con el testimonio publicado en The Verge señalan que la experiencia como increíblemente realista y una tecnología impresionante, incluso en fases muy recientes de Starline.

Cabe señalar que no está claro aun si Google tiene un plan para comercializar la tecnología, cuánto le costaría a las empresas comprar y mantener estas cabinas telefónicas, y si hay o no suficiente demanda de la tecnología en un mundo donde Zoom y Google Meet se consideran "suficientemente buenos".

"Estamos ansiosos por permitir que las fuerzas de trabajo se sientan energizadas y productivas cuando colaboran desde lejos. Esperamos poder compartir más sobre lo que aprendemos de nuestro programa de acceso anticipado el próximo año".