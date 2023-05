Fallan aplicaciones de Meta: Instagram se cae; Facebook y WhatsApp, con intermitencia

Este domingo miles de usuarios en Twitter, reportaron fallas en las aplicaciones Instagram, Facebook y WhatsApp en todo el mundo, todas del conglomerado Meta de Mark Zuckerberg.

De acuerdo con la plataforma Downdetector que brinda información en tiempo real sobre el estado de diversos sitios web, Instagram no carga para la mayoría de los usuarios que intentan acceder desde la versión móvil.

En el caso de Facebook, las fallas principales se presentan al momento de iniciar sesión y de querer mostrar actualizaciones en la página de inicio.

WhatsApp tiene problemas para el envío de mensajes y para poder conectar con el servidor desde la aplicación del teléfono.

De acuerdo con las personas que han reportado la falla masiva, esta inició desde las 16:00 horas aproximadamente en México, Estados Unidos y varios países de Europa.

Usuarios responden con memes a fallas en apps de Meta

Como es costumbre, cuando alguna de estas aplicaciones presenta fallas, los usuarios corren a confirmar en Twitter si es necesario reiniciar sus teléfonos o si el problema es la app.

"Yo corriendo a Twitter para ver si Instagram está caído" es el comentario que ha inundado esta red social ante las intermitencias.

me running to twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/na7zxVFavJ — trix (@trixtid) May 21, 2023

Con mucho humor y memes, los internautas comparten que Twitter y Telegram siempre los salvan de las fallas que presentan esporádicamente dichas apps en su versión móvil.

Twitter HQ seeing everyone run to Twitter because instagram is down#instagramdown pic.twitter.com/AfvvvqzUS3 — Ishraq (@ishraq_05) May 21, 2023

La última vez que Instagram, Facebook y WhatsApp presentaron intermitencias a nivel global fue apenas el pasado 8 de marzo