¿Facebook mandará solicitud automática de stalkers? Esto sucedió en la red social

Una de las redes sociales más importantes del mundo es sin duda Facebook, pues reúne a millones de usuarios que a diario comparten su día a día a través de diversos tipos de imágenes, videos, además de textos y otras funciones que la plataforma ofrece, por lo que prácticamente la vida de las personas se encuentra en este sitio al que cualquiera puede tener acceso.

Pero de la mano de su creación surgió el término “stalkear”, que consiste en revisar el perfil de una persona que comúnmente no se tiene agregada en redes sociales, pero recientemente bastaba entrar a la cuenta de una persona que no estaba en la lista de amigos para que de manera automática se realizara el envío de una solicitud de amistad, pero, ¿por qué sucedió esto?

Usuarios reportan envíos de solicitudes a perfiles visitados

En un principio los internautas tuvieron la idea de que se trataba de una actualización que buscaba proteger la privacidad de los usuarios mediante el alertamiento de que alguien había ingresado a observar la cuenta, lo cual alerto a quienes suelen cometer esta práctica, pues se vería vulnerado el anonimato con el que suele realizarse esta práctica, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

La duda comenzó a aumentar cuando, mientras algunos usuarios afirmaban que era real que estaba sucediendo, otros señalaron que esto no había ocurrido, por lo que algunos expertos señalaron que se trataría de un llamado “bug” o error en el código de la plataforma que al poco tiempo habría sido subsanado por la propia empresa Meta.

Algunos más señalaron que la falla proviene de la nueva actualización para el sistema operativo Android, que al momento de entrar al perfil de una persona e ingresar a sus fotografías ahora se despliega en la parte inferior de la pantalla el botón de agregar, generando que de manera accidental los usuarios estén oprimiéndolo, provocando lo que ya se sabe.

Facebook responde ante solicitudes de amistad automáticas

Tras el envío de solicitudes de amistad automáticas, Facebook respondió que fue un error de la red social, sin embargo, no reveló la causa del problema, el cual aseguraron ya habían corregido.

"Solucionamos el error relacionado con una actualización reciente de la aplicación, que provocó que algunas solicitudes de amistad de Facebook se enviaron por error. Hemos evitado que esto suceda y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado", dijo en su cuenta de Twiitter.

El problema se registró tanto en iOS como en Android, pero hasta el momento Meta no ha revelado si las solicitudes enviadas se eliminarán automáticamente.

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8 — 🃏MONTSE (Taylor’s Version) (@beachybones) May 12, 2023

¿Cómo ocultar tu perfil de Facebook?

Aunque si quieres evitar todo tipo de intromisión en tus redes sociales y que sólo aquellos que tú elijas puedan figurar dentro de tu lista de amigos, existe una manera de configurar la privacidad para que el perfil se vuelva prácticamente invisible, para lo cual no es necesario que utilices otro nombre o apellidos con la intensión de camuflar tu identidad en el mar de usuarios.

Para poder acceder a esta función simplemente hay que dirigirse a la foto de perfil para elegir la opción “Configuración y privacidad” donde se deben seguir algunos pasos más:

Acceder a Configuración

Seleccionar Privacidad

Dentro de la opción Privacidad buscar el apartado “Cómo pueden encontrarte y contactarte los demás”.

Finalmente, será en este apartado donde se pueden configurar opciones como quién puede enviar solicitudes de amistad, quién puede ver la lista de amigos, quién puede buscar el perfil mediante la dirección de correo electrónico o el número de teléfono e incluso si se permite que los motores de búsqueda fuera de Facebook puedan contener un enlace al perfil.

