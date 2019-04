PlayStation 5 a un paso de la realidad; revelan detalles de la nueva consola

Luego de miles de rumores sobre el futuro de las consolas, finalmente podemos ver algo de luz a todos los dichos que inundan la internet, sobre todo con los anuncios hechos por Google y Apple por ingresar en el negocio de los videojuegos.

Esta información viene directamente de Mark Cerny, uno de los máximos responsables del desarrollo del PS5, mostró algunos de los componentes internos que llevará la consola; en primer lugar dijo que tendrá un SSD (disco duro de estado sólido) de altas capacidades, un GPU capaz de soportar trazo de rayos, retrocompatibilidad con el PS4, por lo que se descarta que acepte únicamente juegos vía descarga.

El CPU de la consola es una variante del procesador AMD Ryzen de tercera generación y el GPU corresponde a una variante de la línea Navi de Radeon; lo que volvería a la consola compatible con 8K.

La información que Cerny compartió a Wired, explicaba que el lanzamiento no será en este año; mostró el poder y benevolencias de trabajar con un SDD con un demo práctico: un viaje largo entre algunas locaciones de Marvel’s Spider-Man en la PS4 Pro toma aproximadamente 15 segundos… en esta nueva consola tomaría 0.8 segundos. Podemos suponer entonces, que las míticas secuencias de God of War serían más impresionantes de lo que ya son. via GIPHY

También confirmó que algunos aditamentos externos del PS4 serán compatibles con la nueva consola de Sony como con PSVR, audífonos serie Gold y Platinum, además de volantes para juegos de carrera.

Si bien es cierto que el desempeño de la consola será muy superior a la actual PS4 Pro, aún no hay detalles sobre su diseño final, ni la forma que tendrán los controles de la consola.

