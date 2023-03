Spotify: Más promoción por menos paga

A principios de marzo la plataforma Spotify anunció varias nuevas iniciativas en el segundo evento anual Stream On, en donde se dieron a conocer innovaciones como la de un DJ personal que funcionaría con Inteligencia Artificial.

Pero uno de los anuncios que más llamó la atención fue el Discovery Mode, un servicio ampliado para músicos y sellos discográficos, que de acuerdo con la compañía aumentaría la exposición de los artistas a cambio de más dinero.

A pesar de que desde hace varios años han sido constantes los reclamos del sector musical hacia la plataforma, para que haga una distribución más equitativa de las ganancias, la empresa aseguró quexesta nueva herramienta podría llevarlos a adquirir aún más dinero.

En teoría, el "Modo de descubrimiento" ayudará a los artistas a elegir aumentar la ubicación algorítmica de una canción, a cambio de tasas de regalías más bajas.

Así, cuando un artista tiene una canción que quiere destacar, puede optar por este nuevo modo.

Sin embargo, Spotify no ofrece ninguna garantía de que la apariencia de la canción mejorará y, de ser así, pagará una tarifa reducida por esas transmisiones.

"Aunque las discográficas pueden seguir accediendo al Modo Descubrimiento a través de nuestro equipo, estoy emocionado de que el Modo Descubrimiento ahora esté disponible directamente en Spotify para Artistas hoy", dijo Joe Hadley, director global de asociaciones de artistas y audiencia de Spotify.

Ahora, miles de artistas y sellos discográficos distribuidos de forma independiente tienen acceso al Discovery Mode





Críticas constantes

El modelo de negocio de Spotify ha sido criticado durante mucho tiempo por ser insuficiente para artistas, escritores y editores. En 2020, los grupos estadounidenses The United Musicians and Allied Workers Union (UMAW) lanzaron la campaña “Justice At Spotify” para pedir que se aumentaran los pagos a los artistas, y en 2021, el gobierno del Reino Unido dijo que la economía del streaming necesita un "reinicio total" en un informe condenatorio.

Sin embargo, un nuevo informe publicado en noviembre de 2022 encontró que es poco probable que los servicios de streaming de música obtengan suficientes "ganancias en exceso" para mejorar el pago de los artistas.

El estudio también detalló que, en relación con una mayor competencia para llegar a los oyentes, un artista podría esperar ganar alrededor de 12 mil libras de 12 millones de reproducciones en el Reino Unido en 2021, aunque menos del 1 por ciento de los artistas alcanza ese nivel de reproducciones.





Más de 500 millones de clientes

Spotify dijo que además de sus nuevas funciones, también implementará una llamada “vistas previas de podcasts” en su plataforma de transmisión de audio, después de que la plataforma superó los 500 millones de oyentes activos mensuales.

La compañía sueca también compartió una actualización de su informe anual de regalías musicales y señaló que la cantidad de artistas que ganan más de 1 millón de dólares, así como los que generan más de 10 mil dólares, se han más que duplicado en los últimos cinco años.

A principios de 2023, Spotify dijo que ajustaría el gasto y trabajaría para volverse eficiente dado el difícil contexto macroeconómico y proyectó que la cantidad de oyentes alcanzaría los 500 millones en el trimestre actual.





