Adiós pajarito azul: Twitter reemplaza su famoso logo por una "X"

Twitter lanzó este lunes su nuevo logotipo, sustituyendo el pájaro azul por una X blanca sobre un fondo negro, como parte de un cambio de imagen más amplio.

El sitio web de la red social mostró el nuevo logotipo de la compañía, pero su URL todavía se mostraba como twitter.com y el botón azul "Tweet" era visible.

Te recomendamos: Elon Musk corta las alas a empleados de Twitter y Tesla

Al anunciar el cambio el fin de semana, el dueño de Twitter, Elon Musk, y su flamante directora ejecutiva, Linda Yaccarino, afirmaron que la red social se orientará ahora hacia el comercio, la banca y los pagos en línea.

Musk cambió su foto de perfil al nuevo logotipo de la compañía, que describió como "art deco minimalista".

Elon Musk fue el primero en mostrar el cambio de su nuevo logo. | Foto: AFP

Twitter fundada en 2006, ha utilizado la marca del pájaro desde sus inicios, cuando la compañía compró el diseño de un pájaro azul claro por 15 dólares, según el sitio web de diseño Creative Bloq.

Yaccarino, ejecutiva de ventas de publicidad en NBCUniversal, a quien Musk fichó el mes pasado para convertirse en la directora ejecutiva de Twitter, dijo que la red social está a punto de multiplicar su alcance.

Previamente, Musk ya había anunciado el cambio este fin de semana asegurando que "poco a poco se despedirían de todos los pájaros"..

pic.twitter.com/IwcbqMnQtA — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

"X, la aplicación de todo"

Desde que el multimillonario compró en octubre la aplicación por 44 mil millones de dólares, los negocios de publicidad colapsaron parcialmente cuando los anunciantes que rechazaron despidos masivos que destriparon la moderación de contenidos y con el estilo de gestión de Musk.

En respuesta, el magnate introdujo servicios de pago en la plataforma con el fin de obtener nuevos ingresos.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

El fundador de Tesla, de 52 años, dijo previamente que su toma de control de Twitter el año pasado fue "un acelerador para crear X, la aplicación de todo", una referencia a la compañía X.com que fundó en 1999, una versión posterior de esta se convirtió en PayPal.

La aplicación aún podría funcionar como una plataforma social y también incluir mensajería y pagos móviles.

Tecnología ¿Adiós a las cuentas gratuitas en Twitter? Los cambios de Elon Musk que te limitarán si no pagas

Musk ya hizo que la casa matriz de Twitter se llame X Corporation.

Se estima que Twitter tiene alrededor de 200 millones de usuarios activos diarios, pero ha sufrido repetidas fallas técnicas.

Desde que Musk adquirió la red social, muchos usuarios y anunciantes han respondido negativamente a los nuevos costos de servicios que eran gratuitos, así como al regreso de cuentas de derecha que habían sido vetadas.

A inicios del mes, Musk dijo que la plataforma perdió casi la mitad de sus ingresos por publicidad desde octubre.

Meta, casa matriz de Facebook, lanzó a principios de mes su propia plataforma basada en texto, llamada Threads, que tiene hasta 150 millones de usuarios, según algunas estimaciones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, el tiempo que los usuarios dedican en esta nueva aplicación ha caído con el paso de las semanas, de acuerdo con datos de la firma analista Sensor Tower.