Trabajadores de Yazaki en planta de León denunciarán ante T-MEC anomalías en contrato colectivo

La Casa Obrera del Bajío presentará una vez más, pruebas en la última instancia del T-MEC de las supuestas violaciones del Sindicato de la CTM en la votación del 31 de marzo en la planta ubicada en León, Guanajauto, de la empresa de autopartes Yazaki.

“En nuestros recursos legales hemos presentado testimonios escritos, videos y audios de trabajadores como prueba de las violaciones e injerencia de la empresa para desinformar respecto del proceso de legitimación, mismos que presentaremos nuevamente, si es necesario en el panel, que contempla como última instancia el T-MEC”, dijo La Casa Obrera del Bajío de un comunicado.

Te podría interesar: México y EU acuerdan Plan de Reparación para empresa INISA de Aguascalientes

Respecto al comunicado del gobierno de México, como respuesta de la solicitud del gobierno de Estados Unidos para revisar las violaciones y denegaciones de derechos laborales en la planta Yazaki León, los integrantes de la Casa Obrera se manifestaron en desacuerdo con dicha determinación.

“Que el gobierno de México comunique que no llevará a cabo la revisión planteada por el gobierno de Estados Unidos, no quiere decir que las violaciones a los derechos de los trabajadores no existen.

Finanzas México niega solicitud de EU para revisar conflicto en mina de Zacatecas dentro del T-MEC

“Los vamos a denunciar a combatir en las instancias legales correspondientes y exhibirlos en los medios”, acotó la Casa Obrera.

Agregó que para la Casa Obrera del Bajío lo más importante es la defensa de los derechos de los trabajadores.

“Vamos a seguir respaldándolos porque los trabajadores de Yazaki León, siguen firmes en la visión de un sindicato independiente, salido de la línea de producción, dispuestos a frenar los excesos del personal de confianza de la empresa y sindicato”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Concluyó el comunicado al señalar que se convoca al gobierno de México para que se establezcan diálogos de conciliación con el gobierno de Estados Unidos previos a la siguiente instancia legal, así como hacer un esfuerzo, remediar y subsanar las peticiones de los trabajadores de Yazaki León.

Publicado originalmente en El Sol de León