Tren Maya gana un premio y todavía no está construido

El proyecto del Tren Maya fue reconocido dentro de los Premios Oracle Proyecto del Año (Oracle Project of the Year Awards) como el mejor en la Categoría de Creación de Valor y Beneficios.

El reconocimiento se entregó dentro de los Premios de Proyectos de Infraestructura 2019, que se llevaron a cabo en el marco de la onceava edición del Foro de Liderazgo en Infraestructura de América del Norte.

El proyecto insignia de la política turística en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue reconocida por su impacto positivo en las comunidades y la economía de la zona.

The winner for Benefits/Value Creation project is:

Maya Train! Congrats! pic.twitter.com/A64X9U03ss — CG/LA Infrastructure (@CGLA_Infra) 22 de octubre de 2019

Foto: @TrenMayaMX

El Tren Maya ganó dicho premio entre obras como el proyecto portuario Port of Quebec Laurentia Terminal, en Canadá; y las obras de energía Appalachia Storage Hub y ferroviaria The Gateway Program Projects, ambas en Estados Unidos.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), destacó que los acreedores a este premio son reconocidos por su impacto positivo en las comunidades y la economía de la zona, así como por aportar a la movilidad, el acceso a la educación y por los beneficios que se obtendrán en la región a largo plazo.

La dependencia, responsable del Tren Maya, destacó que el Foro Liderazgo en Infraestructura de América del Norte que se realiza cada año, reunió a los 50 mejores proyectos de infraestructura de América del Norte, que se destacan por fomentar el crecimiento, la creación de empleo y la competitividad.

El #TrenMaya fue galardonado en la categoría de Creación de Valor y Beneficios en el marco del undécimo Foro Norteamericano de Liderazgo en Infraestructura, sede Washington D.C. 🏆🏅 pic.twitter.com/AUH9EQSpT0 — Tren Maya (@TrenMayaMX) 23 de octubre de 2019

El foro es una reunión anual de representantes de empresas y gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México para analizar integración económica y social de la región.

La votación de los premios se hace en línea y a través de un comité en el foro, donde se decide a los ganadores de las categorías financiamiento y fondeo; ingeniería; sustentabilidad; estrategia; y creación de valor y beneficios, donde ganó el Tren Maya.