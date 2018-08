Adal Ramones desea suerte a Yordi Rosado con la nueva versión de Otro Rollo

Adal Ramones aprueba que el comunicador, su amigo y compadre Yordi Rosado tome la estafeta para relanzar Otro rollo a 23 años de que se dio la primera transmisión del talk show por Megacable, para luego aparecer en televisión abierta por el canal 5.



“Estaría padrísimo, está increíble si es en televisión abierta ver a Yordi, me encanta. Primero porque es mi compadre y amigo. Si fuera realidad que regresa Otro rollo, me encantaría que lo hiciera con Lalo Suárez y Mauricio Castillo, y creo también que es una oportunidad para que Yordi haga algo en televisión abierta”.

Entrevistado luego de anunciarse que es uno de los 33 jueces que calificará los proyectos que participen en la décimo tercera edición de Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México a realizarse del 5 de septiembre al 12 de septiembre de este año, el conductor de La academia, habló de los pros con los que se encontrará para que se produzca Otro rollo.

“Otro Rollo a lo largo de más de dos décadas estuvo en el momento que tenía que estar. Ahora las grandes artistas internacionales ya no hacen televisión, tienen sus propias redes sociales y al colocar un video son vistos por más de 20 millones a 30 millones de personas.

“También que vaya a tener apoyo de un gran presupuesto, porque traer a Britney Spears o un Sylvester Stallone, lo veo muy difícil, los presupuestos son tan raquíticos para pagarle a una estrella de fama mundial llámese de habla hispana o habla inglesa, lo veo difícil más no imposible”, explicó.

Ramones reiteró “Lo que le tocó a Otro rollo en aquel momento fue único y difícil de repetir. Que hay una necesidad de tener comedia y todo lo demás, si lo hay. Creo que sí prefiero que Otro rollo lo haga mi compadre, sin faltar Lalo Suárez y Mauricio Castillo, a fin de que vuelvan con un talk show con un alto raiting”.

Entre otras cosas, Adal Ramones habló de que la salida de la académica Ana aparente novia de Diego, no le restará rating al programa, “la emisión cada domingo por sí sola cobra audiencia, tan sólo esperar a los nueve concursantes que canten y que los jueces den sus puntos de vista”.

HARÁ UN CORTOMETRAJE CON SHORTS MÉXICO

Adal Ramones confió tras el empuje que Jorge Magaña titular de Shorts México, le provocó para hablar, que “hice un guión con una temática que le cae como anillo al dedo a Juan Carlos Colombo, la idea desarrollé después de ver una historia de un comic español. Soy un cineasta frustrado porque el camino me llevó a la conducción”, reveló

“Yo empecé dirigiendo desde chavo, luego me metí a los comerciales, aunque también me gustaba la conducción y me clave en esta rama. Y si ahora me duele no estar en cine. Me han ofrecido dos empresas dirigir cine, pero lo haré cuando me sienta preparado haciendo cortometraje. Un día me quitaré todos los pretextos inventados para vivir la experiencia”, ahondó