Agarran a Bad Bunny sin zapatos en los Billboard: subió en calcetines a recibir premio

Bad Bunny apareció descalzo en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina, tras resultar ganador en la categoría Artista Latino del Año Global 200. El cantante se disculpó, pues en ese momento se estaba preparando para el show que ofrecerá minutos después, y no alcanzó a ponerse los zapatos.

"Si me gano otro, envíenlo al tráiler porque me estoy cambiando", bromeó. "Me estaba cambiando para la presentación, gracias gente por escuchar mi música, ¿qué gané?", agregó entre risas.

"No, muchas gracias, vuelvo y repito, siempre que me trepo aquí lo único que quiero es decirles eso, gracias. Yo hago música porque es lo que amo y es mi pasión, gracias por aceptar lo que hago", comentó.

Éste fue su segundo premio de la noche, minutos antes se había llevado la categoría de Canción del Año (Ventas) por "Tití me preguntó", la cual forma parte de su álbum Un verano sin ti.

Otros artistas que han sido reconocidos hasta el momento son Peso Pluma que fue Artista del Año Debut, y junto con Eslabón Armado ganó como Hot Latin Song, por "Ella baila sola", Karol G quien se llevó Top Latin Álbum por "Mañana será bonito", y Manuel Turizo, cuyo tema "La bachata" fue Canción Latina del Año Global 200.