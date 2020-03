Al Vive Latino no lo detiene el coronavirus

La XXI edición del Vive Latino se desarrollará hoy y mañana sin importar la cancelación de bandas internacionales como Fangoria, She Wants Revenge y Portugal The Man. En sus redes sociales, el festival compartió que 10 artistas programados cancelaron su participación debido a la propagación del Covid-19 en países como España y Estados Unidos.

“Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países. Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla”, escribió el Vive Latino en sus redes sociales.

A pesar de ello, Jordi Puig, director del festival, dijo que todo sigue en pie para las actividades de hoy y mañana en el Foro Sol. “Mientras las autoridades no nos digan lo contrario, creo que lo correcto es seguir adelante. Tenemos más de 70 mil boletos emitidos por día, gente que confía en el festival, directa o indirectamente tenemos más de 10 mil fuentes de trabajo. Y nos parece que en este momento queremos hacer un festival y darle vuelta a la economía, a la vida, a la diversión y por lo tanto queremos y estamos convencidos de hacer el festival”, sentenció.

Los organizadores aseguraron que aún con las bajas no se realizará ningún tipo de reembolso del costo del boleto por la cancelación de estos grupos: “La experiencia del Vive Latino sigue siendo la experiencia del Vive Latino y no se trata de las pocas bandas que vamos a perder”, dijeron.

Como medida de prevención, el Vive Latino implementará un protocolo de revisión a los asistentes antes de su ingreso: “Con pistolas (especiales) vamos a tomar la temperatura de la gente en los accesos”.

Sin embargo, no se precisó si será la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o del Gobierno Federal quien realice esta toma ni la cantidad de pistolas que se pondrán a disposición: “Están viendo (que sea) el mayor número posible, porque evidentemente entramos 65-70 mil personas”.

A las personas que tengan algún síntoma sospechoso no se les permitirá la entrada y las autoridades correspondientes tomarán la decisión de qué hacer, mencionaron los organizadores. Sin embargo, no explicaron si las personas que no puedan ingresar tendrán acceso a la devolución del costo de su boleto.

Para realizar conciencia en el público, el festival emitirá en las pantallas de todos los escenarios con indicaciones para cuidar su salud personal. Asimismo, los micrófonos y equipos de sonido serán desinfectados tras la presentación de cada banda, para prevenir cualquier contagio entre los actos musicales: “Todos los escenarios están preparados. Habrá gel antibacterial en los camerinos y arriba de los escenarios”, explicó Lourdes Skipsey, directora de producción.

Este año tampoco habrá “charoleo” de cervezas abiertas, tendrán que abrirse al momento de la compra o en puntos de venta específicos. Mientras que las zonas de alimentos contarán con dispensadores de gel y en el área de baños se realizará una “disposición extra de lugares para lavarse las manos”.

A pregunta expresa sobre si es seguro asistir al festival, los organizadores dijeron: “Es seguro si tomas las medidas que nos están indicando. Es importante no saludar de beso, de mano, tocarse la cara”, refirió.

En el recorrido que Ocesa realizó ayer a medios de comunicación previo al inicio del festival, se pudo ver sobre el escenario principal la batería y las cajas con el equipo musical de Guns N’ Roses, quienes son el acto principal de esta noche. “Ellos ya están aquí, aterrizaron ayer. Están todos sus técnicos. Hoy hacemos toda su programación y en la noche (ayer) tenemos prueba de sonido”, dijeron.

Además de Guns N’ Roses, para esta noche se tiene previsto la presentación de The Cardigans, Carlos Vives, Vicentico, 31 Minutos y un homenaje a José José que será encabezado por Meme del Real, de Café Tacvba. El día de mañana están programados los shows de Tucanes de Tijuana, Nortec, Mogwai, Zoé y Milky Chance.