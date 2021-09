Alan Estrada debutará como director y dramaturgo en 2022

Alan Estrada se encuentra afinando los últimos detalles para presentar en la primera mitad del 2022 la obra musical que marcará su debut como director teatral y dramaturgo.

“Se trata de un musical que escribí junto con Salvador Suárez, basado en una idea original mía; las canciones las hicimos Jannette Chao, Vince Miranda y yo. Es un musical de mediano formato con un concepto diferente que descubrirán cuando lo vean y que habla sobre el amor”, dice el actor en entrevista con El Sol de México.

El proyecto le ha llevado casi dos años de trabajo, tiempo donde ha aplicado un método similar al de los creadores de musicales que aspiran llegar a Broadway.

“Se escribe, se lee, se corrige, se hace workshop. De ahí se corrige de nuevo lo bueno y lo malo, y otra vez se vuelve a corregir. Es un proceso que lleva hasta cuatro años para llegar a Broadway. Y, guardando las diferencias, hemos seguido un proceso similar. Ahora nos sentimos listos para hacerlo”.

Sin revelar el nombre de la producción o del elenco, Alan Estrada reveló que se encuentra en el proceso final de acuerdos y contratos. “Estamos por cerrar el trato con el teatro y las fechas del elenco”.

Para este montaje, tuvo que aprender desde los pasos más básicos hasta los más complejos. “Me leí todos los libros posibles sobre cómo se escribe un musical. Y a lo largo de mi carrera como actor, he teniendo la oportunidad de hacer un par de musicales mexicanos originales, así que aprendí que para hacer un proyecto de este tipo se necesitan años de trabajo. Hay que tallerearlo, probarlo, ver y corregir. Y en ese proceso no quería cometer el error de escribirlo y montarlo a la primera”.

Regresa y se despide de Hoy no me puedo levantar

Alan Estrada interpretó hace 15 años el personaje de Mario, en la producción mexicana del musical Hoy no me puedo levantar, basado en las canciones de Mecano. Hace unos días, el actor regresó a interpretar el papel para ofrecer dos semanas de funciones en el Teatro Aldama.

Su última actuación fue filmada de manera profesional para presentarla en formato streaming el 25 de septiembre a las 20:00 horas por Cinépolis Klic. “Regresar a Mario fue un regalito que me di, no esperaba hacerlo. Me alegra que hayan quedado inmortalizadas en esa grabación”.

Regresar al personaje 15 años después implicó una forma diferente de abordar a Mario, confiesa. “El personaje lo abordé desde quién soy ahora. Es chistoso porque entendí cosas del personaje que a lo mejor no tenía en cuenta cuando tenía 25 años que lo hice por primera vez”.

“Mario es un personaje que en un punto de la historia se vuelve antagonista. En el segundo acto es un poco odioso, traiciona a sus amigos, le pone el cuerno a la novia, hace muchas cosas que lo hacen tocar fondo y al final se reivindica. Y antes me costaba trabajo pensar que podía caer mal. Entonces había lugares a los que no me atrevía a llevarlo. Pero en esta ocasión me fui con todo, fiel a la interpretación del personaje, no a lo que yo creo”.

La transmisión reúne sobre el escenario a Alan Estrada con María León, quienes coincidieron en la primera producción que se montó en México. El streaming podrá seguirse desde cualquier parte del mundo.